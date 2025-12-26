$41.930.22
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18 • 15868 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 13368 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 11865 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 15061 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 17745 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30 • 33275 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 16596 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 31049 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
26 грудня, 06:47 • 15995 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
рф вдвічі збільшила експорт скрапленого газу до Центральної Азії та Афганістану через європейське ембарго

Київ • УНН

 • 16 перегляди

росія майже вдвічі збільшила експорт зрідженого нафтового газу (ЗНГ) до Центральної Азії та Афганістану, досягнувши 1,016 мільйона метричних тонн з січня по листопад 2025 року. Це сталося після запровадження ЄС обмежень на імпорт російського пропану та бутану у грудні 2024 року.

рф вдвічі збільшила експорт скрапленого газу до Центральної Азії та Афганістану через європейське ембарго

Поки європейські ринки закриваються для російських енергоресурсів, москва агресивно переорієнтовує потоки палива на Схід, зробивши Афганістан своїм ключовим клієнтом у регіоні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

росія майже вдвічі збільшила обсяги експорту зрідженого нафтового газу (ЗНГ) до країн Центральної Азії та Афганістану. За період з січня по листопад 2025 року обсяг поставок сягнув 1,016 мільйона метричних тонн. Така динаміка зумовлена запровадженням обмежень на імпорт російського пропану та бутану з боку Європейського Союзу, які офіційно набули чинності у грудні 2024 року.

росія відмовилася від планів збільшити втричі виробництво СПГ через міжнародні санкції - Bloomberg26.12.25, 02:11 • 15311 переглядiв

Наразі поставки до Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану та Афганістану становлять близько 36% від загального експорту ЗНГ з росії. Для порівняння, у 2024 році цей показник складав лише 19%. Основною сферою застосування цього палива в зазначених країнах залишається заправка автомобілів, опалення та нафтохімічне виробництво.

Роль Афганістану та фактор санкцій

Афганістан посів позицію найбільшого покупця російського зрідженого газу в цьому регіоні. Зростання попиту відбулося на тлі скорочення експорту з Ірану, який перебуває під санкціями США. росія використовує економічні важелі для зміцнення політичних зв’язків: у липні москва прийняла вірчі грамоти посла Афганістану, фактично ставши першою країною, яка визнала уряд Талібану.

Окрему роль у логістичних ланцюгах відіграє "Казросгаз" – спільне підприємство з Казахстаном. За даними галузевих джерел, поставки через цю структуру до Афганістану за 11 місяців поточного року зросли в 1,5 раза, склавши 418 000 тонн.

Кабмін продовжив заборону на імпорт російських товарів на 2026 рік25.12.25, 17:33 • 3744 перегляди

Степан Гафтко

