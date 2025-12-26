рф вдвічі збільшила експорт скрапленого газу до Центральної Азії та Афганістану через європейське ембарго

Поки європейські ринки закриваються для російських енергоресурсів, москва агресивно переорієнтовує потоки палива на Схід, зробивши Афганістан своїм ключовим клієнтом у регіоні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

росія майже вдвічі збільшила обсяги експорту зрідженого нафтового газу (ЗНГ) до країн Центральної Азії та Афганістану. За період з січня по листопад 2025 року обсяг поставок сягнув 1,016 мільйона метричних тонн. Така динаміка зумовлена запровадженням обмежень на імпорт російського пропану та бутану з боку Європейського Союзу, які офіційно набули чинності у грудні 2024 року.

Наразі поставки до Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану та Афганістану становлять близько 36% від загального експорту ЗНГ з росії. Для порівняння, у 2024 році цей показник складав лише 19%. Основною сферою застосування цього палива в зазначених країнах залишається заправка автомобілів, опалення та нафтохімічне виробництво.

Роль Афганістану та фактор санкцій

Афганістан посів позицію найбільшого покупця російського зрідженого газу в цьому регіоні. Зростання попиту відбулося на тлі скорочення експорту з Ірану, який перебуває під санкціями США. росія використовує економічні важелі для зміцнення політичних зв’язків: у липні москва прийняла вірчі грамоти посла Афганістану, фактично ставши першою країною, яка визнала уряд Талібану.

Окрему роль у логістичних ланцюгах відіграє "Казросгаз" – спільне підприємство з Казахстаном. За даними галузевих джерел, поставки через цю структуру до Афганістану за 11 місяців поточного року зросли в 1,5 раза, склавши 418 000 тонн.

