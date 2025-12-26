$41.930.22
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской части
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
РФ вдвое увеличила экспорт сжиженного газа в Центральную Азию и Афганистан из-за европейского эмбарго

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Россия почти вдвое увеличила экспорт сжиженного нефтяного газа (СНГ) в Центральную Азию и Афганистан, достигнув 1,016 миллиона метрических тонн с января по ноябрь 2025 года. Это произошло после введения ЕС ограничений на импорт российского пропана и бутана в декабре 2024 года.

РФ вдвое увеличила экспорт сжиженного газа в Центральную Азию и Афганистан из-за европейского эмбарго

Пока европейские рынки закрываются для российских энергоресурсов, Москва агрессивно переориентирует потоки топлива на Восток, сделав Афганистан своим ключевым клиентом в регионе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Россия почти вдвое увеличила объемы экспорта сжиженного нефтяного газа (СНГ) в страны Центральной Азии и Афганистан. За период с января по ноябрь 2025 года объем поставок достиг 1,016 миллиона метрических тонн. Такая динамика обусловлена введением ограничений на импорт российского пропана и бутана со стороны Европейского Союза, которые официально вступили в силу в декабре 2024 года.

россия отказалась от планов увеличить втрое производство СПГ из-за международных санкций - Bloomberg26.12.25, 02:11 • 15309 просмотров

В настоящее время поставки в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Афганистан составляют около 36% от общего экспорта СНГ из России. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял лишь 19%. Основной сферой применения этого топлива в указанных странах остается заправка автомобилей, отопление и нефтехимическое производство.

Роль Афганистана и фактор санкций

Афганистан занял позицию крупнейшего покупателя российского сжиженного газа в этом регионе. Рост спроса произошел на фоне сокращения экспорта из Ирана, который находится под санкциями США. Россия использует экономические рычаги для укрепления политических связей: в июле Москва приняла верительные грамоты посла Афганистана, фактически став первой страной, признавшей правительство Талибана.

Отдельную роль в логистических цепочках играет "Казросгаз" – совместное предприятие с Казахстаном. По данным отраслевых источников, поставки через эту структуру в Афганистан за 11 месяцев текущего года выросли в 1,5 раза, составив 418 000 тонн.

Кабмин продлил запрет на импорт российских товаров на 2026 год25.12.25, 17:33 • 3744 просмотра

Степан Гафтко

