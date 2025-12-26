РФ вдвое увеличила экспорт сжиженного газа в Центральную Азию и Афганистан из-за европейского эмбарго
Киев • УНН
Россия почти вдвое увеличила экспорт сжиженного нефтяного газа (СНГ) в Центральную Азию и Афганистан, достигнув 1,016 миллиона метрических тонн с января по ноябрь 2025 года. Это произошло после введения ЕС ограничений на импорт российского пропана и бутана в декабре 2024 года.
Пока европейские рынки закрываются для российских энергоресурсов, Москва агрессивно переориентирует потоки топлива на Восток, сделав Афганистан своим ключевым клиентом в регионе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Россия почти вдвое увеличила объемы экспорта сжиженного нефтяного газа (СНГ) в страны Центральной Азии и Афганистан. За период с января по ноябрь 2025 года объем поставок достиг 1,016 миллиона метрических тонн. Такая динамика обусловлена введением ограничений на импорт российского пропана и бутана со стороны Европейского Союза, которые официально вступили в силу в декабре 2024 года.
россия отказалась от планов увеличить втрое производство СПГ из-за международных санкций - Bloomberg26.12.25, 02:11 • 15309 просмотров
В настоящее время поставки в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Афганистан составляют около 36% от общего экспорта СНГ из России. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял лишь 19%. Основной сферой применения этого топлива в указанных странах остается заправка автомобилей, отопление и нефтехимическое производство.
Роль Афганистана и фактор санкций
Афганистан занял позицию крупнейшего покупателя российского сжиженного газа в этом регионе. Рост спроса произошел на фоне сокращения экспорта из Ирана, который находится под санкциями США. Россия использует экономические рычаги для укрепления политических связей: в июле Москва приняла верительные грамоты посла Афганистана, фактически став первой страной, признавшей правительство Талибана.
Отдельную роль в логистических цепочках играет "Казросгаз" – совместное предприятие с Казахстаном. По данным отраслевых источников, поставки через эту структуру в Афганистан за 11 месяцев текущего года выросли в 1,5 раза, составив 418 000 тонн.
Кабмин продлил запрет на импорт российских товаров на 2026 год25.12.25, 17:33 • 3744 просмотра