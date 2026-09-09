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Что празднуют 9 сентября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 2354 просмотра

9 сентября отмечают дни защиты образования, красоты, электромобилей и ФАСН. Таджикистан празднует независимость, а церкви чтят святых.

Что празднуют 9 сентября в Украине и мире

9 сентября отмечают Международный день защиты образования от нападений под эгидой ООН, Всемирный день красоты, Всемирный день электромобилей, а Таджикистан празднует День независимости. В церковном календаре по новому стилю чтут святых праведных богоотцов Иоакима и Анну, а по старому — преподобного Пимена Великого и преподобного Кукшу Печерского, пишет УНН.

Международный день защиты образования от нападений (International Day to Protect Education from Attack)

Официальная памятная дата ООН, учреждённая решением Генеральной Ассамблеи в 2020 году по инициативе Катара и ЮНЕСКО. День призван привлечь внимание мирового сообщества к угрозам, с которыми сталкиваются учащиеся и педагоги в зонах вооружённых конфликтов, где школы нередко становятся целями военных атак или используются как места дислокации вооружённых формирований. Событие подчёркивает обязанность государств соблюдать Декларацию о безопасности школ и гарантировать непрерывный доступ детей к безопасной образовательной среде даже в период войны.

Всемирный день красоты (World Beauty Day)

Событие учреждено в 1995 году по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии (CIDESCO) — ведущей мировой организации в сфере бьюти-индустрии. Праздник посвящён эстетике, гармонии и восприятию красоты во всём её многообразии, а также является профессиональным днём для косметологов, стилистов, пластических хирургов, визажистов и специалистов индустрии моды.

Международный день осведомлённости о фетальном алкогольном спектре нарушений (FASD Awareness Day)

Глобальная медико-просветительская инициатива, начатая в 1999 году. Акция символически начинается в 9:09 утра 9-го числа 9-го месяца, что напоминает о 9 месяцах беременности, в течение которых женщина должна полностью воздерживаться от употребления алкоголя. Цель дня — распространение информации о необратимых физических и психических нарушениях развития плода, вызванных воздействием алкоголя во время беременности.

Всемирный день электромобилей (World EV Day)

Неофициальный международный праздник, учреждённый в 2020 году медиакомпанией Green.TV для популяризации экологически чистого транспорта и устойчивого развития. Событие объединяет автопроизводителей, поставщиков инфраструктуры зарядных станций и владельцев электромобилей для обсуждения преимуществ отказа от двигателей внутреннего сгорания и ускорения декарбонизации транспортной отрасли.

День независимости Таджикистана

Главный национальный праздник страны, установленный в честь принятия 9 сентября 1991 года на сессии Верховного Совета Республики Таджикистан Декларации о государственной независимости от СССР. В этот день по всей стране проходят торжественные военные парады, праздничные шествия, праздничные салюты и общенародные гулянья.

День основания КНДР

Главный государственный праздник Корейской Народно-Демократической Республики, посвящённый официальному провозглашению республики 9 сентября 1948 года под руководством Ким Ир Сена после раздела Корейского полуострова. Дата отмечается масштабными военными парадами в Пхеньяне, массовыми гимнастическими выступлениями и государственными церемониями.

День памяти жертв Холокоста и расового насилия в Словакии

Официальная памятная дата, учреждённая в память о 9 сентября 1941 года, когда правительство Первой Словацкой республики приняло так называемый "Еврейский кодекс" — комплекс антисемитских законов, лишивший еврейское население гражданских и имущественных прав и ставший первым шагом к его последующей депортации в концлагеря.

День памяти святых праведных богоотцов Иоакима и Анны

По новому календарю православная и греко-католическая церкви отмечают день памяти святых праведных богоотцов Иоакима и Анны — родителей Пресвятой Богородицы. Согласно церковному уставу, почитание святых родителей приходится на следующий день после праздника Рождества Богородицы. Праведные Иоаким и Анна считаются покровителями супружества, семейного уюта и бездетных пар, которые молятся о даровании детей. Также в этот день вспоминают святого мученика Севериана Севастийского, принявшего мученическую смерть за веру во Христа в IV веке.

По старому календарю верующие чтят память преподобного Пимена Великого, одного из наиболее почитаемых египетских христианских подвижников V века и основателей монашества, чьи мудрые изречения вошли в сокровищницу патериков. Кроме того, вспоминают преподобного Кукшу Печерского — иеромонаха Киево-Печерской лавры, выдающегося просветителя и крестителя языческих племён вятичей, который вместе со своим учеником Никоном принял мученическую смерть от язычников в начале XII века

Александра Месенко

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