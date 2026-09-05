путин заявил, что планирует обсудить с Виткоффом и Кушнером "все модальности" урегулирования войны в Украине
Киев • УНН
Российский диктатор заявил о переговорах со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером по поводу "украинского урегулирования". Встреча продолжается около двух часов.
Российский диктатор владимир путин заявил, что планирует обсудить со спецпредставителями американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером "все модальности украинского урегулирования", передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Хозяин кремля подчеркнул высокий уровень доверия к ним как к посредникам в украинском урегулировании. И добавил, что Трамп не оставляет попыток внести свой вклад в этот процесс.
путин заявил, что Киев опубликовал свой призыв к более широкому перемирию, но россия не обсуждала это с Украиной.
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По данным росСМИ, переговоры путина и спецпредставителей Трампа продолжаются около двух часов.
Напомним
Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после прибытия самолетом в москву 5 сентября отправились из аэропорта кортежем в центр москвы.
Дополнение
Как отмечает AP, посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в москву в субботу, чтобы попытаться возобновить остановившиеся попытки прекратить полномасштабное вторжение россии в Украину.
Последний известный визит Уиткоффа и Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, в москву состоялся в январе, когда они встретились с главой кремля владимиром путиным в кремле. Они никогда ранее не посещали Киев, но Зеленский сказал, что ожидает их в столице Украины в воскресенье, 6 сентября.