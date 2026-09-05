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путин заявил, что планирует обсудить с Виткоффом и Кушнером "все модальности" урегулирования войны в Украине

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Российский диктатор заявил о переговорах со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером по поводу "украинского урегулирования". Встреча продолжается около двух часов.

путин заявил, что планирует обсудить с Виткоффом и Кушнером "все модальности" урегулирования войны в Украине

Российский диктатор владимир путин заявил, что планирует обсудить со спецпредставителями американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером "все модальности украинского урегулирования", передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Хозяин кремля подчеркнул высокий уровень доверия к ним как к посредникам в украинском урегулировании. И добавил, что Трамп не оставляет попыток внести свой вклад в этот процесс.

путин заявил, что Киев опубликовал свой призыв к более широкому перемирию, но россия не обсуждала это с Украиной.

путин на встрече с Виткоффом и Кушнером похвастался, что по Киеву не наносят ударов с "нуля часов"05.09.26, 21:07 • 1784 просмотра

По данным росСМИ, переговоры путина и спецпредставителей Трампа продолжаются около двух часов.

Напомним

Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после прибытия самолетом в москву 5 сентября отправились из аэропорта кортежем в центр москвы. 

Дополнение

Как отмечает AP, посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в москву в субботу, чтобы попытаться возобновить остановившиеся попытки прекратить полномасштабное вторжение россии в Украину.

Последний известный визит Уиткоффа и Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, в москву состоялся в январе, когда они встретились с главой кремля владимиром путиным в кремле. Они никогда ранее не посещали Киев, но Зеленский сказал, что ожидает их в столице Украины в воскресенье, 6 сентября.

Антонина Туманова

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Владимир Путин
Дональд Трамп
Украина
Киев