Кількість постраждалих у передмісті Одеси в результаті атаки рф зросла до п'яти - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф на передмістя Одеси постраждали п'ятеро людей, чотирьох госпіталізовано. Два житлові будинки зруйновано, триває ліквідація наслідків.
У результаті атаки рф у передмісті Одеси кількість постраждалих зросла до 5. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
На жаль, на цю хвилину відомо вже про пʼятьох постраждалих. Чотирьох людей госпіталізували. Стан одного з постраждалих лікарі оцінюють як важкий
За його словами, два житлових будинки зруйновано. На місці триває ліквідація наслідків атаки. Постраждалим надається уся необхідна допомога.
Армія рф атакувала ТЦ у передмісті Одеси, постраждало двоє людей - ОВА16.08.26, 15:24 • 3354 перегляди