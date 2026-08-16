Количество пострадавших в пригороде Одессы в результате атаки рф возросло до пяти — ОВА
Киев • УНН
В результате атаки рф на пригород Одессы пострадали пять человек, четверо госпитализированы. Два жилых дома разрушены, продолжается ликвидация последствий.
В результате атаки рф в пригороде Одессы число пострадавших возросло до 5. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
К сожалению, на эту минуту уже известно о пяти пострадавших. Четырех человек госпитализировали. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое
По его словам, два жилых дома разрушены. На месте продолжается ликвидация последствий атаки. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Армия рф атаковала ТЦ в пригороде Одессы, пострадали два человека - ОВА16.08.26, 15:24 • 2846 просмотров