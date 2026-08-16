Количество пострадавших в пригороде Одессы в результате атаки рф возросло до пяти — ОВА

В результате атаки рф в пригороде Одессы число пострадавших возросло до 5. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

К сожалению, на эту минуту уже известно о пяти пострадавших. Четырех человек госпитализировали. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое - сообщил Кипер.

По его словам, два жилых дома разрушены. На месте продолжается ликвидация последствий атаки. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Армия рф атаковала ТЦ в пригороде Одессы, пострадали два человека - ОВА