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Ворог вночі атакував Кривий Ріг: горять два промислові підприємства

Київ • УНН

 • 23616 перегляди

У ніч на 16 серпня російські війська здійснили комбіновану атаку на Кривий Ріг, влучивши у два промислові об'єкти. Рятувальники ліквідовують пожежу, інформація про постраждалих уточнюється.

Ворог вночі атакував Кривий Ріг: горять два промислові підприємства

Ворог у ніч на неділю, 16 серпня, здійснив комбіновану атаку на Кривий Ріг Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує УНН.

Деталі

Згодом він розповів, що росіяни атакували два промислові підприємства.

Проводимо аварійно-рятувальну операцію та гасіння пожежі

- написав Вілкул.

У свою чергу начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив, що ворог атакував промислові об’єкти, зайнялася пожежа.

"На місці працюють рятувальники. Інформація про постраждалих уточнюється", - додав Ганжа.

Нагадаємо

15 серпня російські війська завдали ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області та атакували Кропивницький, унаслідок чого в Кривому Розі поранено чоловіка, а частина міста залишилася без електрики.

Під Кривим Рогом російська ракета знищила будинок багатодітної родини, загинули шестеро людей30.07.26, 05:46 • 23228 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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