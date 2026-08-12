В Киеве в результате атаки дронов поврежден вход в медучреждение — мэр
Киев • УНН
В результате атаки дронов в Деснянском районе Киева поврежден вход в коммунальное медучреждение. Пострадавших нет, сообщил мэр Виталий Кличко.
В результате атаки дронов в столице поврежден вход в медучреждение. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
В Деснянском районе в результате падения обломков поврежден вход в одно из коммунальных медучреждений. Пострадавших нет
Киев под атакой дронов рф, работает ПВО12.08.26, 13:11 • 4008 просмотров