В Киеве в результате атаки дронов поврежден вход в медучреждение — мэр

В результате атаки дронов в столице поврежден вход в медучреждение. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

В Деснянском районе в результате падения обломков поврежден вход в одно из коммунальных медучреждений. Пострадавших нет - сообщил Кличко.

Киев под атакой дронов рф, работает ПВО