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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4748 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Запорізька АЕС знову на межі блекауту через ворожі обстріли - Міненерго

Київ • УНН

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Одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують ЗАЕС з енергосистемою України, відключилась через ворожі обстріли. Станція живиться лише однією лінією, що створює загрозу для радіаційної безпеки.

Запорізька АЕС знову на межі блекауту через ворожі обстріли - Міненерго

Тимчасово окупована Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту через ворожі обстріли, які спровокували відключення однієї з двох ліній електропередачі, що з'єднують ЗАЕС з енергосистемою України, повідомили у понеділок у Міненерго, пише УНН.

Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту. Сьогодні, 21 жовтня, о 12:18 через систематичні ворожі обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України

- повідомили у Міненерго у соцмережах.

За даними Міненерго, наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі. "Забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, знову під загрозою. У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки", - вказали у міністерстві.

"Через ворожі обстріли знову відключилась одна з ліній електропередачі, що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для відновлення лінії живлення ЗАЕС. Лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Споживання електрики зростає через похолодання, обстріли і бойові дії викликали перебої зі світлом у 5 областях21.10.24, 11:34 • 17352 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаЕкономіка
Міністерство енергетики України
Запорізька атомна електростанція
Герман Галущенко
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