Запорожская АЭС снова на грани блэкаута из-за вражеских обстрелов - Минэнерго
Киев • УНН
Одна из двух линий электропередачи, соединяющих ЗАЭС с энергосистемой Украины, отключилась из-за вражеских обстрелов. Станция питается только одной линией, что создает угрозу для радиационной безопасности.
Временно оккупированная Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута из-за вражеских обстрелов, которые спровоцировали отключение одной из двух линий электропередачи, соединяющих ЗАЭС с энергосистемой Украины, сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.
Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута. Сегодня, 21 октября, в 12:18 из-за систематических вражеских обстрелов отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины
По данным Минэнерго, сейчас станция питается только одной линией электропередачи. "Обеспечение внешнего питания станции, что необходимо для ее безопасного функционирования, снова под угрозой. В случае отключения станции от внешнего питания на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блэкаут, который создает угрозу для радиационной безопасности", - указали в министерстве.
"Из-за вражеских обстрелов снова отключилась одна из линий электропередачи, соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сделают все возможное для восстановления линии питания ЗАЭС. Только возвращение Украине контроля над оккупированной Запорожской АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.
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