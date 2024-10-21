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Запорожская АЭС снова на грани блэкаута из-за вражеских обстрелов - Минэнерго

Запорожская АЭС снова на грани блэкаута из-за вражеских обстрелов - Минэнерго

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 11:17  •  2705 просмотра

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Одна из двух линий электропередачи, соединяющих ЗАЭС с энергосистемой Украины, отключилась из-за вражеских обстрелов. Станция питается только одной линией, что создает угрозу для радиационной безопасности.

Временно оккупированная Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута из-за вражеских обстрелов, которые спровоцировали отключение одной из двух линий электропередачи, соединяющих ЗАЭС с энергосистемой Украины, сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.

Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута. Сегодня, 21 октября, в 12:18 из-за систематических вражеских обстрелов отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины

- сообщили в Минэнерго в соцсетях.

По данным Минэнерго, сейчас станция питается только одной линией электропередачи. "Обеспечение внешнего питания станции, что необходимо для ее безопасного функционирования, снова под угрозой. В случае отключения станции от внешнего питания на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блэкаут, который создает угрозу для радиационной безопасности", - указали в министерстве.

"Из-за вражеских обстрелов снова отключилась одна из линий электропередачи, соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сделают все возможное для восстановления линии питания ЗАЭС. Только возвращение Украине контроля над оккупированной Запорожской АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Потребление электричества растет из-за похолодания, обстрелы и боевые действия вызвали перебои со светом в 5 областях21 октября 2024, 08:34 • 11154 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаЭкономика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
herman-halushchenkoГерман Галущенко
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