Потребление электричества растет из-за похолодания, обстрелы и боевые действия вызвали перебои со светом в 5 областях

Потребление электроэнергии растет на фоне похолодания, украинцев призывают использовать мощную технику до 16 часов. За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 5 областях, в том числе Львовской. Об этом сообщили в понедельник в НЭК «Укрэнерго» и Минэнерго, пишет УНН.

Потребление

«Потребление растет. Сегодня, 21 октября, по состоянию на 9:30, оно было на 6,3% выше, чем в предыдущий рабочий день - в пятницу, 18 октября», - говорится в сообщении.

По данным Укрэнерго, причина существенного роста потребления - снижение температуры воздуха на всей территории Украины и массовое использование обогревателей, в частности - в вечерние часы.

«В часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Поэтому пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 16:00», - призвали в компании.

Импорт

Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 6 790 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 195 МВт.

Обесточивание

Из-за боевых действий и по другим причинам, по данным Укрэнерго, сегодня утром полностью или частично обесточены 585 населенных пунктов.

«За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания потребителей в Донецкой, Львовской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях», - сообщили в Минэнерго.

По данным Минэнерго:

В Сумской области из-за обстрела подстанции произошло повреждение оборудования с последующим возгоранием, что повлекло обесточивание подстанции, воздушных линий, а также потребителей в двух областях. Пожар ликвидирован, питание частично восстановлено.

На Львовщине в результате атаки БПЛА повреждена воздушная линия, при этом обесточивались бытовые потребители.

В Черниговской области в результате обстрела воздушной линии обесточивались бытовые потребители. В целом без света оставались 459 абонентов.

На Харьковщине во время воздушной тревоги обесточивались подстанции, бытовые потребители и местная промышленность. Питание восстановлено.

По техническим причинам - есть обесточенные потребители на Киевщине, указали в Укрэнерго.

Ситуация на ЗАЭС

«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.25 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - указали в Минэнерго.