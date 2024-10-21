Споживання електрики зростає через похолодання, обстріли і бойові дії викликали перебої зі світлом у 5 областях
Київ • УНН
Споживання електроенергії в Україні зросло на 6,3% через похолодання. НЕК "Укренерго" закликає використовувати потужну техніку до 16 години.
Споживання електроенергії зростає на тлі похолодання, українців закликають використовувати потужну техніку до 16 години. За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у 5 областях, у тому числі Львівській. Про це повідомили у понеділок у НЕК "Укренерго" та Міненерго, пише УНН.
Споживання
"Споживання зростає. Сьогодні, 21 жовтня, станом на 9:30, воно було на 6,3% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю, 18 жовтня", - ідеться у повідомленні.
За даними Укренерго, причина суттєвого зростання споживання - зниження температури повітря на всій території України та масове використання обігрівачів, зокрема - у вечірні години.
"У години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій - з 10:00 до 16:00", - закликали у компанії.
Імпорт
Відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 6 790 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 195 МВт.
Знеструмлення
Через бойові дії та з інших причин, за даними Укренерго, сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 585 населених пунктів.
"За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Донецькій, Львівській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях", - повідомили у Міненерго.
За даними Міненерго:
- У Сумській області через обстріл підстанції сталося пошкодження обладнання з подальшим загоранням, що спричинило знеструмлення підстанції, повітряних ліній, а також споживачів у двох областях. Пожежу ліквідовано, живлення частково відновлено.
- На Львівщині внаслідок атаки БПЛА пошкоджено повітряну лінію, при цьому знеструмлювались побутові споживачі.
- У Чернігівській області внаслідок обстрілу повітряної лінії знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без світла залишались 459 абонентів.
- На Харківщині під час повітряної тривоги знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення відновлено.
З технічних причин – є знеструмлені споживачі на Київщині, вказали в Укренерго.
Ситуація на ЗАЕС
"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.25 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у Міненерго.