Споживання електрики зростає через похолодання, обстріли і бойові дії викликали перебої зі світлом у 5 областях

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3822 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 13625 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 30253 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 46427 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 81523 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66491 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78734 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93879 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87352 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 178491 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
49%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 16538 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 24478 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 11319 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 9912 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 8688 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 30257 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 178492 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334563 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 268215 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378660 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 1318 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 46429 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18285 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23397 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29074 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Споживання електрики зростає через похолодання, обстріли і бойові дії викликали перебої зі світлом у 5 областях

Київ • УНН

 • 17352 перегляди

Споживання електроенергії в Україні зросло на 6,3% через похолодання. НЕК "Укренерго" закликає використовувати потужну техніку до 16 години.

Споживання електрики зростає через похолодання, обстріли і бойові дії викликали перебої зі світлом у 5 областях

Споживання електроенергії зростає на тлі похолодання, українців закликають використовувати потужну техніку до 16 години. За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у 5 областях, у тому числі Львівській. Про це повідомили у понеділок у НЕК "Укренерго" та Міненерго, пише УНН.

Споживання

"Споживання зростає. Сьогодні, 21 жовтня, станом на 9:30, воно було на 6,3% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю, 18 жовтня", - ідеться у повідомленні.

За даними Укренерго, причина суттєвого зростання споживання - зниження температури повітря на всій території України та масове використання обігрівачів, зокрема - у вечірні години.

"У години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій - з 10:00 до 16:00", - закликали у компанії.

Імпорт

Відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 6 790 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 195 МВт.

Знеструмлення

Через бойові дії та з інших причин, за даними Укренерго, сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 585 населених пунктів.

"За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Донецькій, Львівській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях", - повідомили у Міненерго.

За даними Міненерго:

  • У Сумській області через обстріл підстанції сталося пошкодження обладнання з подальшим загоранням, що спричинило знеструмлення підстанції, повітряних ліній, а також споживачів у двох областях. Пожежу ліквідовано, живлення частково відновлено. 
  • На Львівщині внаслідок атаки БПЛА пошкоджено повітряну лінію, при цьому знеструмлювались побутові споживачі. 
  • У Чернігівській області внаслідок обстрілу повітряної лінії знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без світла залишались 459 абонентів. 
  • На Харківщині під час повітряної тривоги знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення відновлено.

З технічних причин – є знеструмлені споживачі на Київщині, вказали в Укренерго.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.25 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у Міненерго.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійнаЕкономіка
Харківська область
Міністерство енергетики України
Чернігівська область
Укренерго
Запорізька атомна електростанція
Румунія
Словаччина
Угорщина
Україна
Молдова
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,417.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.78