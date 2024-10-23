Войска рф нанесли более 400 ударов по Запорожской области

В течение суток оккупанты нанесли 411 ударов по 7 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает глава Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

Войска рф осуществили 6 авиационных ударов по Лобковому, Роботино, Малой Токмачке и Левадному.

251 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Малиновку, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку и Левадное.

5 обстрелов из РСЗО накрыли Лобково, Роботино и Левадное.

149 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

В ОВА также сообщили, что поступило 22 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Запорожская АЭС снова на грани блэкаута из-за вражеских обстрелов - Минэнерго