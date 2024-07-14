Российские войска нанесли 373 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области, ранив одного человека в Васильевском районе.
Один человек ранен в результате российских атак по Васильевскому району. В течение суток оккупанты нанесли 373 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
150 БпЛА различной модификации атаковали Юрковку, Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Новоданиловку, Малиновку и Новоандреевку.
14 обстрелов РСЗО накрыли Новоданиловку, Малиновку, Новоандреевку и Роботино.
209 артобстрелов нанесено по территории Степногорска, Приморского, Плавней, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Новоданиловки, Малиновки, Левадного и Гуляйпольского.
Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Захватчики 404 раза обстреляли 12 населенных пунктов в Запорожской области: ранен мирный житель11 июля 2024, 04:20 • 21639 просмотров