Захватчики 404 раза обстреляли 12 населенных пунктов в Запорожской области: ранен мирный житель

В течение последних суток оккупанты 404 раза обстреляли 12 населенных пунктов Запорожской области. К сожалению, в результате данных атак мирный житель получил ранения. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Согласно данным военных источников, войска врага совершили 3 авиационных удара по городам Каменское и Пятихатки. Кроме того, 188 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций были использованы для атак на Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоданиловку и Новоандреевку.

В результате 5 обстрелов ракетно-артиллерийских систем охватили Малую Токмачку, Новоданиловку и Малиновку. Кроме этого, вражеские силы совершили 208 артиллерийских обстрелов по территории Степногорска, Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки, Новоданиловки и Староукраинки.

Добавим

В пределах суток поступило 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Также из-за атак террористической страны по Васильевскому району области один человек получил ранения.

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