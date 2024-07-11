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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Захватчики 404 раза обстреляли 12 населенных пунктов в Запорожской области: ранен мирный житель

Киев  •  УНН

11 июля 2024, 04:20  •  8189 просмотра

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За минувшие сутки оккупанты 404 раза обстреляли 12 населенных пунктов Запорожской области, ранив одного мирного жителя.

В течение последних суток оккупанты 404 раза обстреляли 12 населенных пунктов Запорожской области. К сожалению, в результате данных атак мирный житель получил ранения. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Согласно данным военных источников, войска врага совершили 3 авиационных удара по городам Каменское и Пятихатки. Кроме того, 188 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций были использованы для атак на Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоданиловку и Новоандреевку.

В результате 5 обстрелов ракетно-артиллерийских систем охватили Малую Токмачку, Новоданиловку и Малиновку. Кроме этого, вражеские силы совершили 208 артиллерийских обстрелов по территории Степногорска, Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки, Новоданиловки и Староукраинки.

Добавим

В пределах суток поступило 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Также из-за атак террористической страны по Васильевскому району области один человек получил ранения.

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных в Запорожье: Офис генпрокурора открыл уголовное производство10 июля 2024, 15:11 • 21106 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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