Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 139 боевых столкновений, враг нанес более 1800 ударов дронами

С начала суток на фронте произошло 139 боевых столкновений. Зафиксировано 1822 удара дронами-камикадзе, враг совершил 3022 артиллерийских обстрела, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 33 авиационных удара, применив 58 управляемых авиабомб. Зафиксировано 1822 удара дронами-камикадзе, враг совершил 3022 артиллерийских обстрела - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили 19 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив одиннадцать управляемых авиабомб, а также совершил 156 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили три атаки вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении противник дважды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Радьковки и Степной Новоселовки. Одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении враг совершил двенадцать атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Карповка, Среднее, Колодези, Грековка, Новомихайловка, Дробышево, Шандриголово, Торское. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши воины отбили две атаки врага в сторону населенного пункта Ямполь.

На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили две вражеские попытки продвинуться вперед в направлении Миньковки и Константиновки.

Враг одиннадцать раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Иванополья, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 35 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Владимировка, Белицкое, Миролюбовка, Зверово, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Лысовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Дачное и в направлении населенных пунктов Балаган, Филиал. В настоящее время бои идут в трех локациях.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 136 оккупантов, из них 70 – безвозвратно, двое – взяты в плен. Уничтожено четыре единицы автомобильной техники, 11 беспилотных летательных аппаратов и одну тяжелую огнеметную систему. Кроме того, повреждена одна артиллерийская система, единица автомобильной техники и семь укрытий для личного состава противника.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 24 атаки противника в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Новохатское, Поддубное, Камышеваха, Сосновка, Январское, Грушевское, Алексеевка, Запорожское, Березовое, Новониколаевка и в сторону Новопавловки и Новогригорьевки, еще шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано пять боевых столкновений в районе населенного пункта Полтавка. Авиаудару подверглись населенные пункты Новопавловка и Зализничное.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения – противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Степное, Каменское и в направлении Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеских штурма. Авиация врага ударила в районе населенного пункта Отрадокаменка.

