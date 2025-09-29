Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 139 боевых столкновений, враг нанес более 1800 ударов дронами
Киев • УНН
С начала суток на фронте произошло 139 боевых столкновений, зафиксировано 1822 удара дронами-камикадзе и 3022 артиллерийских обстрела. Противник совершил 33 авиационных удара, применив 58 управляемых авиабомб.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили 19 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив одиннадцать управляемых авиабомб, а также совершил 156 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили три атаки вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.
На Купянском направлении противник дважды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Радьковки и Степной Новоселовки. Одно боестолкновение продолжается.
На Лиманском направлении враг совершил двенадцать атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Карповка, Среднее, Колодези, Грековка, Новомихайловка, Дробышево, Шандриголово, Торское. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Северском направлении наши воины отбили две атаки врага в сторону населенного пункта Ямполь.
На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили две вражеские попытки продвинуться вперед в направлении Миньковки и Константиновки.
Враг одиннадцать раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Иванополья, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки.
В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 35 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Владимировка, Белицкое, Миролюбовка, Зверово, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Лысовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Дачное и в направлении населенных пунктов Балаган, Филиал. В настоящее время бои идут в трех локациях.
По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 136 оккупантов, из них 70 – безвозвратно, двое – взяты в плен. Уничтожено четыре единицы автомобильной техники, 11 беспилотных летательных аппаратов и одну тяжелую огнеметную систему. Кроме того, повреждена одна артиллерийская система, единица автомобильной техники и семь укрытий для личного состава противника.
На Новопавловском направлении наши защитники остановили 24 атаки противника в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Новохатское, Поддубное, Камышеваха, Сосновка, Январское, Грушевское, Алексеевка, Запорожское, Березовое, Новониколаевка и в сторону Новопавловки и Новогригорьевки, еще шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано пять боевых столкновений в районе населенного пункта Полтавка. Авиаудару подверглись населенные пункты Новопавловка и Зализничное.
На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения – противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Степное, Каменское и в направлении Степногорска.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеских штурма. Авиация врага ударила в районе населенного пункта Отрадокаменка.
