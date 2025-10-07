$41.340.11
15:10 • 19691 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
14:52 • 22042 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 20525 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
7 октября, 11:53 • 24349 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44 • 24106 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 50140 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 45659 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 72914 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 60412 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 57295 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
15:10 • 19691 просмотра
7 октября, 13:53 • 21588 просмотра
7 октября, 07:13 • 50140 просмотра
На фронте произошло 174 боевых столкновения, враг применил 2229 дронов-камикадзе - Генштаб

Киев • УНН

 • 510 просмотра

За сутки на фронте зафиксировано 174 боевых столкновения. Российские войска совершили 46 авиационных ударов и 3730 обстрелов, задействовав 2229 дронов-камикадзе.

На фронте произошло 174 боевых столкновения, враг применил 2229 дронов-камикадзе - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 174 боевых столкновения. оккупанты привлекли 2229 дронов-камикадзе и совершили 3730 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 46 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 82 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли 2229 дронов-камикадзе и совершили 3730 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в сводке.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили шесть штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес семь авиационных ударов, сбросив 10 управляемых бомб, а также совершил 164 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 28 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Тихого, Амбарного, Каменки, Бологовки, Западного, Красного Первого, Долгенького и в сторону Колодязного, Двуречанского и Кутьковки. Три боестолкновения не завершены.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия вблизи Купянска и в сторону Петропавловки, Новоплатоновки, Песчаного, Степной Новоселовки. Украинские защитники остановили четыре вражеские атаки, еще три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики девять раз атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Среднее, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово, Торское, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны отбили девять атак противника вблизи Ямполя, Григоровки, Выемки и Серебрянки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Торецком направлении россияне 17 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки. Силы обороны остановили продвижение врага. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 37 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал позиции наших войск в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Сухецкое, Миролюбовка, Новое Шахово, Ивановка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новоекономическое, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Орехово, Дачное, Филиал и в направлении Новопавловки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 144 оккупанта, из них 99 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили один автомобиль, одну единицу специальной техники и 15 беспилотных летательных аппаратов; также поражено три автомобиля и 10 укрытий для личного состава противника.

На Новопавловском направлении враг 27 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Запорожье, Александроград, Январское, Новоселовка, Новогеоргиевка, Сосновка, Вороне, Новогеоргиевка, Калиновское, Новогригоровка, Воскресенка, Алексеевка, Степное, Березовое, Новая Ивановка. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг 11 раз пытался наступать вблизи Полтавки и Малиновки, получил отпор. Авиаудару подверглось Зализничное.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили семь атак захватчиков вблизи Плавней, Степного и в направлении Степногорска и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении имели место три безуспешные попытки оккупантов улучшить свое положение. Противник нанес авиаудар по Садовому.

Российские захватчики потеряли 1020 военных и 458 единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ07.10.25, 07:42 • 30861 просмотр

Антонина Туманова

