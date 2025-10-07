Российские захватчики потеряли 1020 военных и 458 единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
За минувшие сутки, 6 октября, российские захватчики потеряли 1020 военных и 458 единиц техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.10.25 ориентировочно составляют 1117360 человек.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.10.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1117360 (+1020) человек ликвидировано
- танков ‒ 11238 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 23319 (+6)
- артиллерийских систем ‒ 33493 (+29)
- РСЗО ‒ 1516 (0)
- средства ПВО ‒ 1224 (+1)
- самолетов ‒ 427 (0)
- вертолетов ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 67564 (+338)
- крылатые ракеты ‒ 3841 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 63575 (+79)
- специальная техника ‒ 3973 (+2)
Данные уточняются.
Напомним
С начала суток, 6 октября, на фронте зафиксировано 172 боевых столкновения. Российские войска задействовали 3382 дрона-камикадзе и совершили 2971 обстрел.
