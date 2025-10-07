$41.230.05
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 18435 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 43452 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 37707 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 40625 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 72648 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 31908 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 38722 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 65874 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 77432 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 92791 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Российские захватчики потеряли 1020 военных и 458 единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 1452 просмотра

За минувшие сутки, 6 октября, российские захватчики потеряли 1020 военных и 458 единиц техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.10.25 ориентировочно составляют 1117360 человек.

Российские захватчики потеряли 1020 военных и 458 единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 6 октября, потери российских захватчиков составили 1020 военных и 458 единиц техники. Об этом во вторник, 7 октября, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.10.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1117360 (+1020) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11238 (+3)
      • боевых бронированных машин ‒ 23319 (+6)
        • артиллерийских систем ‒ 33493 (+29)
          • РСЗО ‒ 1516 (0)
            • средства ПВО ‒ 1224 (+1)
              • самолетов ‒ 427 (0)
                • вертолетов ‒ 346 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 67564 (+338)
                    • крылатые ракеты ‒ 3841 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 63575 (+79)
                            • специальная техника ‒ 3973 (+2)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              С начала суток, 6 октября, на фронте зафиксировано 172 боевых столкновения. Российские войска задействовали 3382 дрона-камикадзе и совершили 2971 обстрел.

                              российские войска оккупировали населенный пункт в Днепропетровской области - DeepState06.10.25, 23:51 • 1956 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины