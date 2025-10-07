$41.230.05
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 18432 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 43437 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 37694 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 40613 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 72627 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 31905 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 38720 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 65873 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 77432 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 92791 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Російські загарбники втратили 1020 військових та 458 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 1398 перегляди

За минулу добу, 6 жовтня, російські загарбники втратили 1020 військових та 458 одиниць техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.25 орієнтовно становлять 1117360 осіб.

Російські загарбники втратили 1020 військових та 458 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ

За минулу добу, 6 жовтня втрати російських загарбників склали 1020 військових та 458 одиниць техніки. Про це у вівторок, 7 жовтня, повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1117360 (+1020) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11238 (+3)
      • бойових броньованих машин ‒ 23319 (+6)
        • артилерійських систем ‒ 33493 (+29)
          • РСЗВ ‒ 1516 (0)
            • засоби ППО ‒ 1224 (+1)
              • літаків ‒ 427 (0)
                • гелікоптерів ‒ 346 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 67564 (+338)
                    • крилаті ракети ‒ 3841 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 63575 (+79)
                            • спеціальна техніка ‒ 3973 (+2)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Від початку доби, 6 жовтня на фронті зафіксовано 172 бойових зіткнення. Російські війська залучили 3382 дрони-камікадзе та здійснили 2971 обстріл.

                              російські війська окупували населений пункт на Дніпропетровщині - DeepState06.10.25, 23:51 • 1950 переглядiв

                              Віта Зеленецька

                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України