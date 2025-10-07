Російські загарбники втратили 1020 військових та 458 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ

За минулу добу, 6 жовтня втрати російських загарбників склали 1020 військових та 458 одиниць техніки. Про це у вівторок, 7 жовтня, повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1117360 (+1020) осіб ліквідовано

танків ‒ 11238 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 23319 (+6)

артилерійських систем ‒ 33493 (+29)

РСЗВ ‒ 1516 (0)

засоби ППО ‒ 1224 (+1)

літаків ‒ 427 (0)

гелікоптерів ‒ 346 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 67564 (+338)

крилаті ракети ‒ 3841 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 63575 (+79)

спеціальна техніка ‒ 3973 (+2)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Від початку доби, 6 жовтня на фронті зафіксовано 172 бойових зіткнення. Російські війська залучили 3382 дрони-камікадзе та здійснили 2971 обстріл.

російські війська окупували населений пункт на Дніпропетровщині - DeepState