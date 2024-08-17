рф за сутки атаковала Запорожскую область почти 300 беспилотниками

Армия рф для атак на Запорожскую область за сутки использовала около 299 БпЛА различной модификации. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

«В течение суток оккупанты 401 раз били по 15 населенным пунктам Запорожской области. 299 БпЛА различной модификации атаковали Малокатериновку, Беленькое, Малышевку, Приморское, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку», - сообщил глава ОГА.

Кроме того, 9 обстрелов РСЗО накрыли Новоданиловку и Таврическое.

93 артобстрела нанесены по территории Ровно, Степногорска, Приморского, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Полтавки.

«Поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали», - резюмировал он.

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