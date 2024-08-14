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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Запорожье: оккупанты ударили по Степногорску, четыре человека ранены

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 18:43  •  22159 просмотра

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Армия рф обстреляла город Степногорск в Запорожской области. В результате атаки ранены четыре человека, повреждены жилые дома и две машины.

Армия рф нанесла удар по городу Степногорск в Запорожской области, есть раненые. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"Два мужчины и две женщины травмированы в результате вражеского обстрела г.Степногорск", - сообщил Федоров.

По его словам, взрывной волной и обломками повреждены жилые дома и две машины.

Окупанти здійснили 510 обстрілів по 8 населених пунктах Запорізької області14 августа 2024, 04:20 • 30617 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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