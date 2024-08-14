Запорожье: оккупанты ударили по Степногорску, четыре человека ранены
Киев • УНН
Армия рф обстреляла город Степногорск в Запорожской области. В результате атаки ранены четыре человека, повреждены жилые дома и две машины.
Армия рф нанесла удар по городу Степногорск в Запорожской области, есть раненые. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"Два мужчины и две женщины травмированы в результате вражеского обстрела г.Степногорск", - сообщил Федоров.
По его словам, взрывной волной и обломками повреждены жилые дома и две машины.
Окупанти здійснили 510 обстрілів по 8 населених пунктах Запорізької області14 августа 2024, 04:20 • 30617 просмотров
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