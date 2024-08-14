Оккупанты совершили 510 обстрелов по 8 населенным пунктам Запорожской области
Киев • УНН
За сутки российские войска нанесли 510 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области. Использовались авиация, беспилотники, РСЗО и артиллерия, повреждена инфраструктура, жертв среди гражданских нет.
В течение суток оккупанты 510 раз били по 8 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил руководитель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По его данным, войска рф осуществили 3 авиационных удара по Белогорью.
323 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.
9 обстрелов РСЗО накрыли Роботино и Малую Токмачку.
175 артобстрелов нанесено по территории Приморского, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Малиновки и Левадного.
Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
Росія передислокувала частину військ із Запоріжжя та Херсонщини до Курської області, - Politico13 августа 2024, 19:41 • 101867 просмотров