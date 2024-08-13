Россия передислоцировала часть войск из Запорожья и Херсонщины в Курскую область, - Politico

Россия передислоцировала часть своих войск из Запорожской и Херсонской областей на юге Украины для защиты Курской области, сообщает издание Politico со ссылкой на слова представителя оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия, передает УНН.

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По словам Лиховия, российские подразделения, которые были передислоцированы, составляют "относительно небольшое" количество войск. Хотя точная численность передислоцированных войск не была подтверждена независимыми источниками, Лиховий отметил, что россияне также накопили значительный личный состав в Запорожской области.

В своем комментарии Лиховий подчеркнул, что российские силы могут использовать эту передислокацию как "дымовую завесу" для сокрытия своих истинных намерений. В то же время, передислокация российских войск в Курскую область может быть связана с недавними успехами украинских сил в этом регионе, что повысило моральный дух в Украине и усилило поддержку со стороны западных союзников.

Этот шаг может свидетельствовать об изменении российской стратегии, направленной на усиление обороны на северных границах страны.

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