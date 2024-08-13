Россия передислоцировала часть войск из Запорожья и Херсонщины в Курскую область, - Politico

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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13 августа 2024, 19:41  •  13051 просмотра

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Россия переместила часть войск из Запорожской и Херсонской областей в Курскую область. Это может быть связано с успехами украинских сил в регионе и изменением российской стратегии для усиления обороны на северных границах.

Россия передислоцировала часть своих войск из Запорожской и Херсонской областей на юге Украины для защиты Курской области, сообщает издание Politico со ссылкой на слова представителя оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия, передает УНН

Детали 

По словам Лиховия, российские подразделения, которые были передислоцированы, составляют "относительно небольшое" количество войск. Хотя точная численность передислоцированных войск не была подтверждена независимыми источниками, Лиховий отметил, что россияне также накопили значительный личный состав в Запорожской области.

В своем комментарии Лиховий подчеркнул, что российские силы могут использовать эту передислокацию как "дымовую завесу" для сокрытия своих истинных намерений. В то же время, передислокация российских войск в Курскую область может быть связана с недавними успехами украинских сил в этом регионе, что повысило моральный дух в Украине и усилило поддержку со стороны западных союзников.

Этот шаг может свидетельствовать об изменении российской стратегии, направленной на усиление обороны на северных границах страны.

ЗСУ перебувають за 40 кілометрів від Курська, випливає зі зведення міноборони рф - росЗМІ13 августа 2024, 13:50 • 18349 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
zaporozhskaya-oblastЗапорожская область
khersonskaya-oblastХерсонская область
ukrainaУкраина
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