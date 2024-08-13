ВСУ находятся в 40 километрах от Курска, следует из сводки минобороны рф - росСМИ

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Обстрел Сумщины: один раненый, район Веретеновки без коммуникаций

Обстрел Сумщины: один раненый, район Веретеновки без коммуникаций

  •  55670 просмотра
Еще плюс 1160 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1160 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  68002 просмотра
Ночные атаки на Днепропетровщине: сбиты два "шахеда", враг обстрелял несколько общин

Ночные атаки на Днепропетровщине: сбиты два "шахеда", враг обстрелял несколько общин

  •  78874 просмотра
рф в Крыму использует как минимум 5 аэродромов - Плетенчук

рф в Крыму использует как минимум 5 аэродромов - Плетенчук

  •  89822 просмотра
Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

  •  112949 просмотра
публикации
Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

  •  112949 просмотра
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

  •  158458 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

  •  146769 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

12 августа 2024, 07:56  •  170930 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

12 августа 2024, 07:48  •  168821 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пурпурное северное сияние заметили в небе над Украиной: фото

Пурпурное северное сияние заметили в небе над Украиной: фото

  •  24063 просмотра
13 августа: Международный день броненосца, Всемирный день левши, Всемирный день левши

13 августа: Международный день броненосца, Всемирный день левши, Всемирный день левши

  •  97760 просмотра
Ученые считают, что лошади могут планировать действия наперед и мыслить стратегически

Ученые считают, что лошади могут планировать действия наперед и мыслить стратегически

  •  97164 просмотра
Метеорный поток Персеиды: когда и как лучше всего наблюдать падающие звезды в этом году

Метеорный поток Персеиды: когда и как лучше всего наблюдать падающие звезды в этом году

12 августа 2024, 10:06  •  106892 просмотра
12 августа: Всемирный день слонов, День молодежи

12 августа: Всемирный день слонов, День молодежи

12 августа 2024, 03:07  •  107279 просмотра
Актуальное
ВСУ находятся в 40 километрах от Курска, следует из сводки минобороны рф - росСМИ

ВСУ находятся в 40 километрах от Курска, следует из сводки минобороны рф - росСМИ

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 13:50  •  9138 просмотра

Read in English

минобороны рф сообщает об ударах по украинским силам в курской области, в том числе в 40 км от Курска. Ранее Украина заявила о контроле над городом Суджа в курской области.

Украинские военные якобы находятся в 40 километрах от Курска в рф. Об этом сообщает телеграм-канал ASTRA из ссылаясь на  сводку минобороны рф, передает УНН.

минобороны рф опубликовало данные по ситуации в курской области.

минобороны россии утверждает, что ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение якобы живой силе и технике бригад Украины в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки (этот населенный пункт находится в 40 км от Курска по прямой).

Дополнение

В понедельник, 12 августа, Украина официально признала проведение наступательной операции в курской области рф. Чуть позже бойцы отряда спецназначения BRAVO Team выложили видео из российского города Суджа, который контролируется Силами обороны.

В рф заявили, что Украина якобы контролирует 28 населенных пунктов в курской области12 августа 2024, 12:50 • 32307 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаНовости Мира
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд
  •  45984 просмотра

Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд

Эксклюзив
Минкульт не получал реакции от мэра Рима на призыв отменить выступления нетребко - Карандеев
  •  44254 просмотра

Минкульт не получал реакции от мэра Рима на призыв отменить выступления нетребко - Карандеев

Эксклюзив
Помощь с работой, жильем и даже с досугом: в Броварах разрабатывают комплексную программу поддержки ВПЛ
  •  59203 просмотра

Помощь с работой, жильем и даже с досугом: в Броварах разрабатывают комплексную программу поддержки ВПЛ

Эксклюзив
Политолог раскритиковал идею создания экспертного учреждения при НАБУ - это усилит хаос в государственном управлении
  •  55031 просмотра

Политолог раскритиковал идею создания экспертного учреждения при НАБУ - это усилит хаос в государственном управлении

Эксклюзив
Рост цен на крупы и муку за год будет на уровне 5-8% - эксперт
  •  47967 просмотра

Рост цен на крупы и муку за год будет на уровне 5-8% - эксперт

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ. Следователи должны выяснить, были ли нарушения закона системными
  •  59917 просмотра

Дело главного юриста НБУ. Следователи должны выяснить, были ли нарушения закона системными

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ уверены, что недавние удары по Киевщине враг наносил именно северокорейскими ракетами - Минюст
  •  63464 просмотра

Эксперты КНИИСЭ уверены, что недавние удары по Киевщине враг наносил именно северокорейскими ракетами - Минюст

Эксклюзив
"Мамкины агенты": как работники АРМА на машинах с номерами прикрытия разыскивали "Гулливер"
  •  64829 просмотра

"Мамкины агенты": как работники АРМА на машинах с номерами прикрытия разыскивали "Гулливер"

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ
  •  158458 просмотра

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский
  •  108657 просмотра

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский

Популярные

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

  •  112949 просмотра
рф в Крыму использует как минимум 5 аэродромов - Плетенчук

рф в Крыму использует как минимум 5 аэродромов - Плетенчук

  •  89822 просмотра
Ночные атаки на Днепропетровщине: сбиты два "шахеда", враг обстрелял несколько общин

Ночные атаки на Днепропетровщине: сбиты два "шахеда", враг обстрелял несколько общин

  •  78874 просмотра
Еще плюс 1160 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1160 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  68002 просмотра
Обстрел Сумщины: один раненый, район Веретеновки без коммуникаций

Обстрел Сумщины: один раненый, район Веретеновки без коммуникаций

  •  55670 просмотра

Публикации

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

  •  112949 просмотра
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

  •  158458 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

  •  146769 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

12 августа 2024, 07:56  •  170930 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

12 августа 2024, 07:48  •  168821 просмотра

Война

На Волыни повестки начали присылать по почте: в ТЦК дали разъяснения

На Волыни повестки начали присылать по почте: в ТЦК дали разъяснения

  •  4985 просмотра
Наводил российские КАБы на защитников Покровска: еще одного российского агента приговорили к 15 годам за решеткой

Наводил российские КАБы на защитников Покровска: еще одного российского агента приговорили к 15 годам за решеткой

  •  6824 просмотра
россияне атаковали Берислав в Херсонской области: ранили женщину возле магазина

россияне атаковали Берислав в Херсонской области: ранили женщину возле магазина

  •  9960 просмотра
Почти половина из боев на фронте состоялась на Покровском направлении. Враг атаковал вблизи Липцев, Глубокого, Тихого и Волчанска - Генштаб

Почти половина из боев на фронте состоялась на Покровском направлении. Враг атаковал вблизи Липцев, Глубокого, Тихого и Волчанска - Генштаб

  •  11144 просмотра
С сентября в школах будут преподавать обновленный курс "Защита Украины" - МОН

С сентября в школах будут преподавать обновленный курс "Защита Украины" - МОН

  •  10765 просмотра

политика

россия планирует переселить беженцев из курской области в оккупированную часть Запорожья

россия планирует переселить беженцев из курской области в оккупированную часть Запорожья

  •  13745 просмотра
Латвия подготовила новую партию из около 500 беспилотников для Украины

Латвия подготовила новую партию из около 500 беспилотников для Украины

  •  13780 просмотра
За неделю ВСУ продвинулись в курской области больше, чем войска рф в Украине за три месяца - СМИ

За неделю ВСУ продвинулись в курской области больше, чем войска рф в Украине за три месяца - СМИ

  •  19059 просмотра
Реакция союзников по наступлению Украины в курской области продемонстрировала понимание действий - МИД

Реакция союзников по наступлению Украины в курской области продемонстрировала понимание действий - МИД

  •  30634 просмотра
Спикер МИД о контроле над территориями курской области: "Украине чужого не нужно, но мы хотим защитить жизни своих людей"

Спикер МИД о контроле над территориями курской области: "Украине чужого не нужно, но мы хотим защитить жизни своих людей"

  •  29779 просмотра

Война

На Волыни повестки начали присылать по почте: в ТЦК дали разъяснения

На Волыни повестки начали присылать по почте: в ТЦК дали разъяснения

  •  4985 просмотра
Наводил российские КАБы на защитников Покровска: еще одного российского агента приговорили к 15 годам за решеткой

Наводил российские КАБы на защитников Покровска: еще одного российского агента приговорили к 15 годам за решеткой

  •  6824 просмотра
россияне атаковали Берислав в Херсонской области: ранили женщину возле магазина

россияне атаковали Берислав в Херсонской области: ранили женщину возле магазина

  •  9960 просмотра
Почти половина из боев на фронте состоялась на Покровском направлении. Враг атаковал вблизи Липцев, Глубокого, Тихого и Волчанска - Генштаб

Почти половина из боев на фронте состоялась на Покровском направлении. Враг атаковал вблизи Липцев, Глубокого, Тихого и Волчанска - Генштаб

  •  11144 просмотра
С сентября в школах будут преподавать обновленный курс "Защита Украины" - МОН

С сентября в школах будут преподавать обновленный курс "Защита Украины" - МОН

  •  10765 просмотра

политика

россия планирует переселить беженцев из курской области в оккупированную часть Запорожья

россия планирует переселить беженцев из курской области в оккупированную часть Запорожья

  •  13745 просмотра
Латвия подготовила новую партию из около 500 беспилотников для Украины

Латвия подготовила новую партию из около 500 беспилотников для Украины

  •  13780 просмотра
За неделю ВСУ продвинулись в курской области больше, чем войска рф в Украине за три месяца - СМИ

За неделю ВСУ продвинулись в курской области больше, чем войска рф в Украине за три месяца - СМИ

  •  19059 просмотра
Реакция союзников по наступлению Украины в курской области продемонстрировала понимание действий - МИД

Реакция союзников по наступлению Украины в курской области продемонстрировала понимание действий - МИД

  •  30634 просмотра
Спикер МИД о контроле над территориями курской области: "Украине чужого не нужно, но мы хотим защитить жизни своих людей"

Спикер МИД о контроле над территориями курской области: "Украине чужого не нужно, но мы хотим защитить жизни своих людей"

  •  29779 просмотра

Новости Бизнеса

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

  •  14956 просмотра
Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  143172 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  144771 просмотра

Экономика

Интерес к гибридным авто в Украине за год вырос на половину: назвали бестселлеры июля

Интерес к гибридным авто в Украине за год вырос на половину: назвали бестселлеры июля

  •  8680 просмотра
Сезон арбузов: эксперт прогнозирует уменьшение предложения на рынке через 10-15 дней

Сезон арбузов: эксперт прогнозирует уменьшение предложения на рынке через 10-15 дней

  •  8032 просмотра
Арбитраж в Париже принял решение в пользу Укрэнерго: рассмотрит дело против рф по активам в Крыму

Арбитраж в Париже принял решение в пользу Укрэнерго: рассмотрит дело против рф по активам в Крыму

  •  16351 просмотра
Продажа отеля "Казацкий" в Киеве: госбюджет получил почти полмиллиарда гривен

Продажа отеля "Казацкий" в Киеве: госбюджет получил почти полмиллиарда гривен

  •  19836 просмотра
Украина и США могут расширить сотрудничество в сфере критических материалов - Минэкономики

Украина и США могут расширить сотрудничество в сфере критических материалов - Минэкономики

  •  27405 просмотра

Киев

Продажа отеля "Казацкий" в Киеве: госбюджет получил почти полмиллиарда гривен

Продажа отеля "Казацкий" в Киеве: госбюджет получил почти полмиллиарда гривен

  •  19836 просмотра
Сухая погода в Украине 13 августа: температура до 32° на юге

Сухая погода в Украине 13 августа: температура до 32° на юге

  •  52674 просмотра
Во временно оккупированном Скадовске слышны взрывы

Во временно оккупированном Скадовске слышны взрывы

  •  109298 просмотра
В Киеве и областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и областях Украины объявлена воздушная тревога

  •  52106 просмотра
В Киеве изменят маршруты автобусов №44 и №70 из-за ремонта дороги

В Киеве изменят маршруты автобусов №44 и №70 из-за ремонта дороги

  •  41936 просмотра