Украинские военные якобы находятся в 40 километрах от Курска в рф. Об этом сообщает телеграм-канал ASTRA из ссылаясь на сводку минобороны рф, передает УНН.

минобороны рф опубликовало данные по ситуации в курской области.

минобороны россии утверждает, что ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение якобы живой силе и технике бригад Украины в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки (этот населенный пункт находится в 40 км от Курска по прямой).

Дополнение

В понедельник, 12 августа, Украина официально признала проведение наступательной операции в курской области рф. Чуть позже бойцы отряда спецназначения BRAVO Team выложили видео из российского города Суджа, который контролируется Силами обороны.

В рф заявили, что Украина якобы контролирует 28 населенных пунктов в курской области