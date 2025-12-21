На фронте произошло 93 боевых столкновения: на каких направлениях враг действует наиболее активно 21 декабря 2025
Киев • УНН
С начала суток на фронте произошло 93 боевых столкновения, враг наиболее активно действует на Покровском и Константиновском направлениях. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошла одна вражеская атака, враг совершил 49 обстрелов, четыре из которых – из РСЗО.
С начала суток на фронте произошло 93 боевых столкновения. Враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали населенные пункты Волфино, Рыжевка, Бояро-Лежачи Сумской области
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошла одна вражеская атака. Кроме того, враг совершил 49 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 12 боевых столкновений, враг атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Прилипка, Двуречанское и в сторону Избицкого и Обуховки. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.
На Купянском направлении украинские воины отбивали шесть атак врага в направлениях Куриловки, Петропавловки, Песчаного и Глушковки, четыре боестолкновения еще продолжаются.
На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила восемь атак на позиции украинцев в направлениях населенных пунктов Дружелюбовка, Степное, Ольговка, Лиман, Дробышево и в районе Заречного, пять боестолкновений до сих пор продолжаются.
На Славянском направлении с начала суток противник трижды атаковал вблизи Ямполя и Северска.
На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Миньковка и Веролюбовка.
На Константиновском направлении наши защитники отбили 14 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Константиновка, Русин Яр и в сторону Софиевки и Степановки. Еще один бой продолжается.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 23 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Нового Шахового и Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 15 атак
20 вражеских FPV-дронов за две минуты: в Генштабе показали редкие кадры боев в Покровске21.12.25, 14:02 • 2912 просмотров
На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили 10 штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Александроград, Сечневое, Сосновка, Привольное, Рыбное, Первомайское и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово и Ивановка. Еще один бой продолжается.
На Гуляйпольском направлении агрессор шесть раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районе Гуляйполя, два боестолкновения продолжаются.
На Ореховском направлении наши защитники отбивали пять атак противника в районах Степного, Щербаков, Малых Щербаков, Степногорска и в сторону Новоандреевки. Одно боестолкновение продолжается.
На Приднепровском направлении враг совершил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в районе Антоновского моста.
Минус 1130 солдат и 116 БпЛА: Генштаб уточнил потери врага за сутки21.12.25, 07:38 • 4012 просмотров