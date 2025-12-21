$42.340.00
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
09:49 • 12054 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
09:21 • 15595 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 30002 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 58548 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 64124 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 40796 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 36013 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 36787 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 41158 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
На фронте произошло 93 боевых столкновения: на каких направлениях враг действует наиболее активно 21 декабря 2025

Киев • УНН

 • 186 просмотра

С начала суток на фронте произошло 93 боевых столкновения, враг наиболее активно действует на Покровском и Константиновском направлениях. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошла одна вражеская атака, враг совершил 49 обстрелов, четыре из которых – из РСЗО.

На фронте произошло 93 боевых столкновения: на каких направлениях враг действует наиболее активно

С начала суток на фронте произошло 93 боевых столкновения. Враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали населенные пункты Волфино, Рыжевка, Бояро-Лежачи Сумской области

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошла одна вражеская атака. Кроме того, враг совершил 49 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 12 боевых столкновений, враг атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Прилипка, Двуречанское и в сторону Избицкого и Обуховки. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Купянском направлении украинские воины отбивали шесть атак врага в направлениях Куриловки, Петропавловки, Песчаного и Глушковки, четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила восемь атак на позиции украинцев в направлениях населенных пунктов Дружелюбовка, Степное, Ольговка, Лиман, Дробышево и в районе Заречного, пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении с начала суток противник трижды атаковал вблизи Ямполя и Северска.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Миньковка и Веролюбовка.

На Константиновском направлении наши защитники отбили 14 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Константиновка, Русин Яр и в сторону Софиевки и Степановки. Еще один бой продолжается.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 23 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Нового Шахового и Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 15 атак

- сообщили в Генштабе.

На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили 10 штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Александроград, Сечневое, Сосновка, Привольное, Рыбное, Первомайское и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово и Ивановка. Еще один бой продолжается.

На Гуляйпольском направлении агрессор шесть раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районе Гуляйполя, два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники отбивали пять атак противника в районах Степного, Щербаков, Малых Щербаков, Степногорска и в сторону Новоандреевки. Одно боестолкновение продолжается.

На Приднепровском направлении враг совершил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в районе Антоновского моста.

