01:50 • 13102 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 22513 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 38685 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 46927 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 56673 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 45554 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 49290 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 50835 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 56780 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 50349 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
На фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень за добу - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 104 перегляди

За минулу добу 28 лютого на фронті відбулося 158 бойових зіткнень. Окупанти завдали 2 ракетних та 80 авіаційних ударів, застосувавши 8613 дронів-камікадзе.

На фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень за добу - Генштаб ЗСУ

Впродовж минулої доби 28 лютого на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень. Загарбники завдали по території України двох ракетних ударів, застосувавши дві ракети, 80 авіаційних ударів, скинувши 241 керовану авіаційну бомбу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Крім цього, ворог застосував 8613 дронів-камікадзе та здійснив 3604 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 63 - із реактивних систем залпового вогню.

Ворог завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема, Гаврилівка, Великомихайлівка, Іванівка Дніпропетровської області; Гуляйпільське, Чарівне, Зірниця, Новоукраїнка, Долинка, Біленьке, Малокатеринівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, три пункти управління, п’ять артилерійських засобів, склад боєприпасів та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Ситуація на окремих ділянках фронту виглядає наступним чином:

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби ворог завдав двох авіаударів, скинувши п’ять керованих бомб, здійснив 138 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, два з яких - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Покровка, Приліпка, Вовчанські Хутори, Чугунівка та у бік Зибиного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Кіндрашівки, Піщаного, Глушківки, Курилівки та в районі Борівської Андріївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів, намагаючись просунутися вперед в бік населених пунктів Новоєгорівка, Ставки, Лиман та Дробишеве.

На Слов’янському напрямку українські оборонці відбили сім спроб окупантів просунутися вперед, у напрямку Рай-Олександрівки та в районах Ямполя, Різниківки, Закітного й Дронівки.

На Краматорському напрямку росіяни наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив сім атак поблизу Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки та в бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 25 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік Новоолександрівки, Гришиного й Новопідгороднього.

На Олександрівському напрямку ворог сім разів атакував українські позиції, в районах Січневого, Калинівського й Тернового.

На Гуляйпільському напрямку противник 45 разів намагався йти вперед на позиції українських оборонців, у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Староукраїнки, Зеленого, Добропілля, Прилук, Залізничного, Святопетрівки, Варварівки.

На Оріхівському напрямку ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 870 осіб. Українські воїни знешкодили два танки, шість бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 1722 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 181 одиницю автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо

Агенти партизанського руху "АТЕШ" задокументували факти системного мародерства в окупованій Горлівці, де місцеві колаборанти привласнюють майно та житло багатих сусідів.

Євген Устименко

Війна в Україні
Нерухомість
Село
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Збройні сили України
Горлівка
Херсонська область
Україна
Краматорськ