На фронте зафиксировано 158 боевых столкновений за сутки - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки 28 февраля на фронте зафиксировано 158 боевых столкновений. Захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара, применив две ракеты, 80 авиационных ударов, сбросив 241 управляемую авиационную бомбу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Кроме этого, враг применил 8613 дронов-камикадзе и совершил 3604 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 63 - из реактивных систем залпового огня.

Враг наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности, Гавриловка, Великомихайловка, Ивановка Днепропетровской области; Гуляйпольское, Чаривное, Зарница, Новоукраинка, Долинка, Беленькое, Малокатериновка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, три пункта управления, пять артиллерийских средств, склад боеприпасов и еще один другой важный объект российских захватчиков.

Ситуация на отдельных участках фронта выглядит следующим образом:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки враг нанес два авиаудара, сбросив пять управляемых бомб, совершил 138 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, два из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Покровка, Прилипка, Волчанские Хутора, Чугуновка и в сторону Зыбино.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Кондрашовки, Песчаного, Глушковки, Куриловки и в районе Боровской Андреевки.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз, пытаясь продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Новоегоровка, Ставки, Лиман и Дробышево.

На Славянском направлении украинские защитники отбили семь попыток оккупантов продвинуться вперед, в направлении Рай-Александровки и в районах Ямполя, Резниковки, Закотного и Дроновки.

На Краматорском направлении россияне наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил семь атак вблизи Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Степановки и в сторону Новопавловки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 25 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Новое Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Котлино, Молодецкое, Филиа и в сторону Новоалександровки, Гришино и Новоподгороднего.

На Александровском направлении враг семь раз атаковал украинские позиции, в районах Снежного, Калиновского и Тернового.

На Гуляйпольском направлении противник 45 раз пытался идти вперед на позиции украинских защитников, в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Староукраинки, Зеленого, Доброполья, Прилук, Железнодорожного, Святопетровки, Варваровки.

На Ореховском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 870 человек. Украинские воины обезвредили два танка, шесть боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 1722 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 181 единицу автомобильной техники оккупантов.

Напомним

