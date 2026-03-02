Враг атаковал Запорожский район: ранены две девочки
Киев • УНН
Россияне управляемыми авиабомбами ударили по Камышевахе, разрушен дом. Ранены две девочки 9 и 15 лет, им оказана медицинская помощь.
Двое детей ранены в результате вражеской атаки на Запорожский район. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, россияне управляемыми авиабомбами ударили по Камышевахе.
Разрушен дом, взрывной волной и обломками повреждены соседние здания. Ранены две девочки - 9 и 15 лет
Он добавил, что пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь.
Напомним
В результате российских обстрелов Запорожской области в ночь на 1 марта погиб один человек, еще двое получили ранения. Оккупанты нанесли 781 удар по 36 населенным пунктам, включая авиаудары, БПЛА и артиллерию.
