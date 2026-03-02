Враг атаковал Запорожский район: ранены две девочки

Двое детей ранены в результате вражеской атаки на Запорожский район. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, россияне управляемыми авиабомбами ударили по Камышевахе.

Разрушен дом, взрывной волной и обломками повреждены соседние здания. Ранены две девочки - 9 и 15 лет - рассказал Федоров.

Он добавил, что пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь.

Напомним

В результате российских обстрелов Запорожской области в ночь на 1 марта погиб один человек, еще двое получили ранения. Оккупанты нанесли 781 удар по 36 населенным пунктам, включая авиаудары, БПЛА и артиллерию.

Войска рф нанесли 643 удара по Запорожской области - четверо погибших