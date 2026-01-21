$43.180.08
20 січня, 20:12 • 15244 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 31036 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 27510 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 43285 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 30595 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 42770 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 24566 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 29045 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 26548 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 26961 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Втрати ворога: мінус 1170 солдатів та понад тисяча БпЛА за добу

Київ • УНН

 • 904 перегляди

За добу 20 січня російські війська втратили 1170 солдатів та 1019 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.26 становлять 1229740 осіб.

Втрати ворога: мінус 1170 солдатів та понад тисяча БпЛА за добу

За добу 20 січня російські війська втратили на війні з Україною 1170 солдатів та 1019 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1229740 (+1170) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11587 (+8)
      • бойових броньованих машин ‒ 23938 (+10)
        • артилерійських систем ‒ 36463 (+70)
          • РСЗВ ‒ 1621 (+3)
            • засоби ППО ‒ 1279 (0)
              • літаків ‒ 434 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 112159 (+1019)
                    • крилаті ракети ‒ 4190 (+27)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 75238 (+171)
                            • спеціальна техніка ‒ 4049 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              За даними Інституту вивчення війни, просування росіян сповільнилося наприкінці грудня 2025 року та на початку січня 2026 року. Ймовірно, причиною стали менш сприятливі погодні умови та припинення зусиль щодо дотримання "довільних термінів" наприкінці року.

                              Понад 69% українців не вірить у мир з росією та вважає її метою знищення України як нації - опитування16.01.26, 11:14 • 11760 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

