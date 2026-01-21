россия пытается устроить катастрофу в Украине, но им это не удастся - ЦПД

россия бьет по энергетике, по свету и теплу, чтобы уничтожить критическую инфраструктуру и создать катастрофу. Но кремль не способен достичь своих целей, сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

Подробности

По его словам, есть ряд факторов, которые влияют на эту неспособность, многие из них - заслуга Украины. Вместе с тем, публично о них говорить не стоит.

Соответственно, я не говорю, что все очень просто и легко - нет, ситуация сложная. Но катастрофы, которую рисуют их пропагандисты нам, и о которой они мечтают, не будет. Это стоит помнить каждый день, когда вам кажется, что ситуация невыносима - заявил Коваленко.

Он добавил, что лучшие профессионалы Украины - коммунальщики, энергетики, военные и т.д. - работают над тем, чтобы у россиян ничего не получилось.

Напомним

В ночь на 21 января россияне атаковали Украину, применив баллистическую ракету и 97 ударных БПЛА. Силы ПВО сбили или подавили 84 вражеских беспилотника.