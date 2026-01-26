$43.140.03
Эксклюзив
12:45 • 1582 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 5800 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 13131 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 13742 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 29358 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 17397 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 30932 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 21940 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 27193 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 36897 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

РФ использует сети ботов для манипуляций темой дефицита электроэнергии для раскола украинского общества – ЦПД

Киев • УНН

 • 144 просмотра

ЦПД зафиксировал новый пик активности российских информационных операций, направленных на расшатывание внутренней ситуации в Украине. Враг использует сети ботов для манипуляций темой дефицита электроэнергии.

РФ использует сети ботов для манипуляций темой дефицита электроэнергии для раскола украинского общества – ЦПД

Центр противодействия дезинформации при СНБО зафиксировал новый пик активности российских информационных операций, направленных на расшатывание внутренней ситуации в Украине. Враг использует сети ботов и координированные группы для манипуляций вокруг темы дефицита электроэнергии, пытаясь трансформировать последствия своих обстрелов в политическое давление на официальный Киев. Об этом пишет УНН.

Детали

Ключевым инструментом кампании стала "гиперлокализация" – создание сети каналов, имитирующих местные новостные ресурсы конкретных городов и общин. Эти ресурсы сосредоточены исключительно на теме отключений света, где главным нарративом является перекладывание ответственности за последствия российских ударов на украинскую власть. Параллельно агрессор распространяет манипулятивный тезис, что якобы только уступки на переговорах в Абу-Даби могут решить проблему с энергоснабжением.

Морозы обострили водный кризис в оккупированных районах Донетчины - ЦПД21.01.26, 11:07 • 8275 просмотров

Отдельным направлением дезинформации является дискредитация "Пунктов несокрушимости" и усилий спасателей. Российские ресурсы пытаются представить пункты помощи как неэффективные или опасные объекты, чтобы подорвать доверие населения к мерам поддержки, которые внедряет государство и волонтеры.

Открытое признание цели создания гуманитарной катастрофы

На фоне работы анонимных сетей активизировались официальные пропагандисты РФ, которые публично оправдывают массированные атаки на гражданскую инфраструктуру. В своих заявлениях они открыто признают, что целью Кремля является создание невыносимых условий жизни для мирного населения, что рассматривается Москвой как способ "принуждения к миру" на российских условиях.

Центр продолжает фиксацию и анализ информационных операций врага, выявляет вражеские сети и публично раскрывает механизмы их работы

– говорится в сообщении ЦПД.

россия пытается устроить катастрофу в Украине, но им это не удастся - ЦПД21.01.26, 09:04 • 3960 просмотров

Степан Гафтко

