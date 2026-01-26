РФ использует сети ботов для манипуляций темой дефицита электроэнергии для раскола украинского общества – ЦПД

Центр противодействия дезинформации при СНБО зафиксировал новый пик активности российских информационных операций, направленных на расшатывание внутренней ситуации в Украине. Враг использует сети ботов и координированные группы для манипуляций вокруг темы дефицита электроэнергии, пытаясь трансформировать последствия своих обстрелов в политическое давление на официальный Киев. Об этом пишет УНН.

Детали

Ключевым инструментом кампании стала "гиперлокализация" – создание сети каналов, имитирующих местные новостные ресурсы конкретных городов и общин. Эти ресурсы сосредоточены исключительно на теме отключений света, где главным нарративом является перекладывание ответственности за последствия российских ударов на украинскую власть. Параллельно агрессор распространяет манипулятивный тезис, что якобы только уступки на переговорах в Абу-Даби могут решить проблему с энергоснабжением.

Отдельным направлением дезинформации является дискредитация "Пунктов несокрушимости" и усилий спасателей. Российские ресурсы пытаются представить пункты помощи как неэффективные или опасные объекты, чтобы подорвать доверие населения к мерам поддержки, которые внедряет государство и волонтеры.

Открытое признание цели создания гуманитарной катастрофы

На фоне работы анонимных сетей активизировались официальные пропагандисты РФ, которые публично оправдывают массированные атаки на гражданскую инфраструктуру. В своих заявлениях они открыто признают, что целью Кремля является создание невыносимых условий жизни для мирного населения, что рассматривается Москвой как способ "принуждения к миру" на российских условиях.

Центр продолжает фиксацию и анализ информационных операций врага, выявляет вражеские сети и публично раскрывает механизмы их работы – говорится в сообщении ЦПД.

