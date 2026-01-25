Нетаньягу відхилив прохання Білого дому щодо участі президента Ізраїлю Герцога в Раді миру - Axios

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відхилив прохання Білого дому дозволити президенту Іцхаку Герцогу взяти участь у церемонії запуску Ради миру у Давосі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Білий дім надіслав запрошення 58 країнам, включаючи Ізраїль, приєднатися до Ради миру. У запрошенні зазначалося, що кожна країна може надіслати на захід свого главу держави або уряду, або уповноваженого представника.

Водночас Нетаньягу не поїхав на Всесвітній економічний форум у Давосі через ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом. Але президент Ізраїлю Іцхак Герцог взяв участь у заході.

Як повідомляє Axios, між високопоставленими чиновниками Білого дому та Нетаньягу і його помічниками відбулося кілька телефонних розмов. Деякі з них були "напруженими і складними", йдеться в публікації.

Крім того, повідомляється, що оточення Трампа, а саме - його зять Джаред Кушнер і спецпредставник Стів Віткофф - вважали за краще зосередити свій тиск на Нетаньягу щодо відкриття прикордонного переходу Рафах між Єгиптом і Сектором Гази, а не на участі Герцога в церемонії.

