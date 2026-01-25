$43.170.00
24 січня, 18:16
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 33712 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 29407 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 38678 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 37522 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 47873 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 44603 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 35483 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 29587 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 73260 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Нетаньягу відхилив прохання Білого дому щодо участі президента Ізраїлю Герцога в Раді миру - Axios

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відмовив Білому дому в дозволі президенту Іцхаку Герцогу взяти участь у церемонії запуску Ради миру в Давосі. Нетаньягу не поїхав на Всесвітній економічний форум через ордер на арешт.

Нетаньягу відхилив прохання Білого дому щодо участі президента Ізраїлю Герцога в Раді миру - Axios

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відхилив прохання Білого дому дозволити президенту Іцхаку Герцогу взяти участь у церемонії запуску Ради миру у Давосі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Білий дім надіслав запрошення 58 країнам, включаючи Ізраїль, приєднатися до Ради миру. У запрошенні зазначалося, що кожна країна може надіслати на захід свого главу держави або уряду, або уповноваженого представника.

Водночас Нетаньягу не поїхав на Всесвітній економічний форум у Давосі через ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом. Але президент Ізраїлю Іцхак Герцог взяв участь у заході.

Як повідомляє Axios,  між високопоставленими чиновниками Білого дому та Нетаньягу і його помічниками відбулося кілька телефонних розмов. Деякі з них були "напруженими і складними", йдеться в публікації.

Крім того, повідомляється, що оточення Трампа, а саме - його зять Джаред Кушнер і спецпредставник Стів Віткофф - вважали за краще зосередити свій тиск на Нетаньягу щодо відкриття прикордонного переходу Рафах між Єгиптом і Сектором Гази, а не на участі Герцога в церемонії.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прийняв запрошення президента США Дональда Трампа вступити до Ради миру

Ще раніше Дональд Трамп припустив, що запропонована ним "Рада миру" може замінити "неефективну" Організацію Об'єднаних Націй.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Давос
Білий дім
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Єгипет
Сектор Газа