Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
Глава МИД Ирана заявил о прогрессе в переговорах с США по ядерной программе в Женеве

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о прогрессе на переговорах с США в Женеве, но соглашение по ядерной программе Тегерана еще не близко. Обе стороны имеют вопросы, над которыми нужно работать, хотя дискуссии были серьезными и конструктивными.

Глава МИД Ирана заявил о прогрессе в переговорах с США по ядерной программе в Женеве

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что на переговорах с США в Женеве достигнут прогресс, но это не означает, что его страна скоро достигнет соглашения с Вашингтоном по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

По словам Аракчи, у обеих сторон еще есть вопросы, над которыми предстоит работать.

Могу сказать, что по сравнению с предыдущим раундом мы провели очень серьезные дискуссии, и царила конструктивная атмосфера, в которой мы обменялись мнениями. Эти идеи были обсуждены, и мы пришли к некоторым соглашениям и некоторым основным принципам. И на основе этих принципов мы в конечном итоге подготовим проект документа

- заявил глава МИД Ирана.

Он выразил надежду, что этого удастся достичь, и добавил, что "когда мы дойдем до этапа подготовки проекта документа, процесс, естественно, замедлится".

Напомним

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси 16 февраля в Женеве. Встреча состоялась накануне второго раунда переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

Вадим Хлюдзинский

