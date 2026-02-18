Глава МИД Ирана заявил о прогрессе в переговорах с США по ядерной программе в Женеве

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о прогрессе на переговорах с США в Женеве, но соглашение по ядерной программе Тегерана еще не близко. Обе стороны имеют вопросы, над которыми нужно работать, хотя дискуссии были серьезными и конструктивными.