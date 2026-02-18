Глава МИД Ирана заявил о прогрессе в переговорах с США по ядерной программе в Женеве
Киев • УНН
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о прогрессе на переговорах с США в Женеве, но соглашение по ядерной программе Тегерана еще не близко. Обе стороны имеют вопросы, над которыми нужно работать, хотя дискуссии были серьезными и конструктивными.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что на переговорах с США в Женеве достигнут прогресс, но это не означает, что его страна скоро достигнет соглашения с Вашингтоном по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.
Детали
По словам Аракчи, у обеих сторон еще есть вопросы, над которыми предстоит работать.
Могу сказать, что по сравнению с предыдущим раундом мы провели очень серьезные дискуссии, и царила конструктивная атмосфера, в которой мы обменялись мнениями. Эти идеи были обсуждены, и мы пришли к некоторым соглашениям и некоторым основным принципам. И на основе этих принципов мы в конечном итоге подготовим проект документа
Он выразил надежду, что этого удастся достичь, и добавил, что "когда мы дойдем до этапа подготовки проекта документа, процесс, естественно, замедлится".
Напомним
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси 16 февраля в Женеве. Встреча состоялась накануне второго раунда переговоров между Тегераном и Вашингтоном.
Нетаньяху требует полного демонтажа ядерной инфраструктуры Ирана в рамках нового соглашения16.02.26, 06:26 • 4504 просмотра