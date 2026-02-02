$42.810.04
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформити

Київ

 • 602 перегляди

Пенсія по інвалідності III групи у 2026 році призначається після встановлення інвалідності за наявності потрібного страхового стажу, обчислюється як 50% від пенсії за віком (або за вибором може дорівнювати їй за достатнього стажу), оформлюється через ПФУ онлайн чи офлайн із поданням базових документів, а за потреби доплачується до прожиткового мінімуму.

Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформити

Пенсія по інвалідності III групи залишається однією з найпоширеніших виплат, але навколо неї багато плутанини: люди очікують фіксовану суму, не враховують вимоги до страхового стажу або подають заяву із запізненням і втрачають виплати за попередні місяці. Додатково ситуацію ускладнює те, що частина даних про стаж і заробіток може бути не відображена в електронних реєстрах, особливо за періоди до 2004 року. УНН пояснює, хто має право на виплату, які документи потрібні, з якої дати її призначають і як подати заяву через Пенсійний фонд онлайн або офлайн.

Пенсія по інвалідності III групи: що це за виплата й кому її призначають

Пенсія по інвалідності в Україні призначається особам, яким офіційно встановили інвалідність, за умови наявності необхідного страхового стажу. Інвалідність може бути встановлена незалежно від того, коли вона настала: під час роботи, до працевлаштування або після припинення роботи. Пенсія призначається на строк, на який встановлено інвалідність.

З 1 січня 2025 року інвалідність в Україні встановлюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, які формуються в закладах охорони здоров’я.

Страховий стаж: скільки потрібно для III групи

Для пенсії по інвалідності II-III груп необхідний страховий стаж від 1 до 15 років, залежно від віку, у якому встановлено інвалідність. ПФУ наводить такі орієнтири для II-III груп:

  • до 23 років включно: 1 рік стажу;
    • 24–26 років: 2 роки;
      • 27–28 років: 3 роки;
        • 29–31 рік: 4 роки;
          • 32–33 роки: 5 років;
            • 34–35 років: 6 років;
              • 36–37 років: 7 років;
                • 38–39 років: 8 років;
                  • 40–42 роки: 9 років;
                    • 43–45 років: 10 років;
                      • 46–48 років: 11 років;
                        • 49–51 рік: 12 років;
                          • 52–55 років: 13 років;
                            • 56–59 років: 14 років;
                              • 60 років і старше: 15 років.

                                Окремо у ПФУ акцентують на випадках, коли пенсія може призначатися незалежно від тривалості страхового стажу: якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби, а також у визначених випадках, пов’язаних із подіями Революції Гідності (за умов, перелічених ПФУ).

                                Розмір пенсії по інвалідності III групи: базове правило нарахування

                                Розмір пенсії по інвалідності для III групи становить 50% від обсягу пенсії за віком, обчисленої для конкретної особи. Тобто спочатку розраховується пенсія за віком за загальними правилами (із урахуванням страхового стажу та показників заробітку чи/або внесків), після чого застосовують відсоток залежно від групи інвалідності.

                                Відсотки для різних груп такі: 

                                • I група — 100% пенсії за віком;
                                  • II група —  90% виплат за віком;
                                    • III група — 50% вікових виплат.

                                      Коли пенсія по інвалідності може дорівнювати пенсії за віком

                                      Для осіб з інвалідністю III групи ПФУ окремо вказує норму: за вибором людини пенсія по інвалідності може призначатися в розмірі пенсії за віком (обчисленої за ст. 27–28 Закону №1058), якщо є достатній страховий стаж: для чоловіків 35 років, для жінок 30 років.

                                      Ця опція стосується не всіх отримувачів III групи автоматично, а тих, хто відповідає вимогам за стажем і обирає такий варіант призначення.

                                      Мінімальні гарантії та доплата до прожиткового мінімуму

                                      Якщо загальна сума пенсійної виплати не досягає прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, застосовується механізм щомісячної державної адресної допомоги до відповідного рівня. Порядок такої допомоги визначено постановою Кабінету Міністрів України №265 від 26.03.2008.

                                      Закон про Державний бюджет України на 2026 рік встановлює прожиткові показники на 2026 рік; у публічних роз’ясненнях ПФУ та органів ДПС зазначено, що прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 січня 2026 року становить 2 595 грн.

                                      З якої дати призначають виплату

                                      Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заява подана не пізніше трьох місяців з цієї дати. Якщо звернення подано пізніше, пенсія призначається з дня звернення.

                                      Як подати заяву на отримання пенсії по інвалідності

                                      Подати документи можна:

                                      • онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або через портал/застосунок “Дія” (за наявності відповідної послуги);
                                        • особисто в сервісному центрі ПФУ незалежно від місця реєстрації чи проживання;
                                          • поштою на адресу територіального органу ПФУ, якщо особа тимчасово проживає за кордоном.

                                            До заяви орган Пенсійного фонду додає витяг із рішення експертної команди про встановлення інвалідності, отриманий шляхом електронної інформаційної взаємодії.

                                            Перелік документів, які зазвичай потрібні для оформлення пенсії

                                            ПФУ наводить базовий перелік документів для призначення пенсії по інвалідності:

                                            • заява;
                                              • паспорт;
                                                • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
                                                  • документи про стаж до 1 січня 2004 року (наприклад, трудова книжка, військовий квиток, диплом про денну форму навчання та інші документи), якщо ці дані не оцифровані;
                                                    • довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року (за бажанням або за необхідності) або довідка про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески (за необхідності).

                                                      На практиці склад документів може відрізнятися залежно від індивідуальної ситуації (наявність даних у реєстрах, специфіка стажу, підстави інвалідності).

                                                      Українці з інвалідністю отримають компенсацію до 50 тисяч гривень за переобладнання автомобіля17.12.25, 20:08 • 4579 переглядiв

                                                      Пенсія по інвалідності ІІІ групи: спеціальні категорії (війна, служба, ЧАЕС)

                                                      Правило "III група дорівнює 50% пенсії за віком" застосовують до загального випадку в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. 

                                                      Для окремих категорій діють спеціальні норми. Зокрема, ПФУ окремо описує порядок і мінімальні гарантії для осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також підходи до призначення пенсій постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, включно з мінімальними розмірами для цих категорій.

                                                      Ці випадки не слід автоматично переносити на всіх отримувачів пенсії по інвалідності III групи, оскільки підстави та формули відрізняються.

                                                      Що варто перевірити перед поданням заяви на отримання пенсії

                                                      1. Чи відповідає наявний страховий стаж вимогам для віку, у якому встановлено інвалідність.
                                                        1. Чи є потреба подати додаткові підтвердження стажу/заробітку за періоди, які можуть бути відсутні в електронних реєстрах (особливо до 2004 року).
                                                          1. Чи подається заява в межах трьох місяців із дня встановлення інвалідності, щоб зберегти дату призначення виплати з дня встановлення.
                                                            1. Чи належить особа до спеціальних категорій, для яких діють інші правила призначення/мінімальні гарантії.

                                                              Нагадаємо

                                                              В Україні середня пенсія становить 6 544 гривні. Проте, кожен п'ятий пенсіонер отримує близько 4,5 тисячі гривень.

                                                              Олександра Василенко

