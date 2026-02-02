$42.810.04
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформить

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Пенсия по инвалидности III группы в 2026 году назначается после установления инвалидности при наличии необходимого страхового стажа, исчисляется как 50% от пенсии по возрасту (или по выбору может равняться ей при достаточном стаже), оформляется через ПФУ онлайн или офлайн с подачей базовых документов, а при необходимости доплачивается до прожиточного минимума.

Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформить

Пенсия по инвалидности III группы остается одной из самых распространенных выплат, но вокруг нее много путаницы: люди ожидают фиксированную сумму, не учитывают требования к страховому стажу или подают заявление с опозданием и теряют выплаты за предыдущие месяцы. Дополнительно ситуацию усложняет то, что часть данных о стаже и заработке может быть не отражена в электронных реестрах, особенно за периоды до 2004 года. УНН объясняет, кто имеет право на выплату, какие документы нужны, с какой даты ее назначают и как подать заявление через Пенсионный фонд онлайн или офлайн.

Пенсия по инвалидности III группы: что это за выплата и кому ее назначают

Пенсия по инвалидности в Украине назначается лицам, которым официально установлена инвалидность, при условии наличия необходимого страхового стажа. Инвалидность может быть установлена независимо от того, когда она наступила: во время работы, до трудоустройства или после прекращения работы. Пенсия назначается на срок, на который установлена инвалидность.

С 1 января 2025 года инвалидность в Украине устанавливают экспертные команды по оценке повседневного функционирования человека, которые формируются в учреждениях здравоохранения.

Страховой стаж: сколько нужно для III группы

Для пенсии по инвалидности II-III групп необходим страховой стаж от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста, в котором установлена инвалидность. ПФУ приводит следующие ориентиры для II-III групп:

  • до 23 лет включительно: 1 год стажа;
    • 24–26 лет: 2 года;
      • 27–28 лет: 3 года;
        • 29–31 год: 4 года;
          • 32–33 года: 5 лет;
            • 34–35 лет: 6 лет;
              • 36–37 лет: 7 лет;
                • 38–39 лет: 8 лет;
                  • 40–42 года: 9 лет;
                    • 43–45 лет: 10 лет;
                      • 46–48 лет: 11 лет;
                        • 49–51 год: 12 лет;
                          • 52–55 лет: 13 лет;
                            • 56–59 лет: 14 лет;
                              • 60 лет и старше: 15 лет.

                                Отдельно в ПФУ акцентируют на случаях, когда пенсия может назначаться независимо от продолжительности страхового стажа: если инвалидность наступила в период прохождения срочной военной службы, а также в определенных случаях, связанных с событиями Революции Достоинства (при условиях, перечисленных ПФУ).

                                Размер пенсии по инвалидности III группы: базовое правило начисления

                                Размер пенсии по инвалидности для III группы составляет 50% от объема пенсии по возрасту, исчисленной для конкретного лица. То есть сначала рассчитывается пенсия по возрасту по общим правилам (с учетом страхового стажа и показателей заработка и/или взносов), после чего применяют процент в зависимости от группы инвалидности.

                                Проценты для разных групп следующие: 

                                • I группа — 100% пенсии по возрасту;
                                  • II группа —  90% выплат по возрасту;
                                    • III группа — 50% возрастных выплат.

                                      Когда пенсия по инвалидности может равняться пенсии по возрасту

                                      Для лиц с инвалидностью III группы ПФУ отдельно указывает норму: по выбору человека пенсия по инвалидности может назначаться в размере пенсии по возрасту (исчисленной по ст. 27–28 Закона №1058), если есть достаточный страховой стаж: для мужчин 35 лет, для женщин 30 лет.

                                      Эта опция касается не всех получателей III группы автоматически, а тех, кто соответствует требованиям по стажу и выбирает такой вариант назначения.

                                      Минимальные гарантии и доплата к прожиточному минимуму

                                      Если общая сумма пенсионной выплаты не достигает прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, применяется механизм ежемесячной государственной адресной помощи до соответствующего уровня. Порядок такой помощи определен постановлением Кабинета Министров Украины №265 от 26.03.2008.

                                      Закон о Государственном бюджете Украины на 2026 год устанавливает прожиточные показатели на 2026 год; в публичных разъяснениях ПФУ и органов ГНС указано, что прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 1 января 2026 года составляет 2 595 грн.

                                      С какой даты назначают выплату

                                      Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление подано не позднее трех месяцев с этой даты. Если обращение подано позже, пенсия назначается со дня обращения.

                                      Как подать заявление на получение пенсии по инвалидности

                                      Подать документы можно:

                                      • онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или через портал/приложение “Дія” (при наличии соответствующей услуги);
                                        • лично в сервисном центре ПФУ независимо от места регистрации или проживания;
                                          • по почте на адрес территориального органа ПФУ, если лицо временно проживает за границей.

                                            К заявлению орган Пенсионного фонда прилагает выписку из решения экспертной команды об установлении инвалидности, полученную путем электронного информационного взаимодействия.

                                            Перечень документов, которые обычно нужны для оформления пенсии

                                            ПФУ приводит базовый перечень документов для назначения пенсии по инвалидности:

                                            • заявление;
                                              • паспорт;
                                                • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);
                                                  • документы о стаже до 1 января 2004 года (например, трудовая книжка, военный билет, диплом о дневной форме обучения и другие документы), если эти данные не оцифрованы;
                                                    • справка о заработной плате за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 года (по желанию или при необходимости) или справка о начисленных суммах денежного обеспечения и уплаченных страховых взносах (при необходимости).

                                                      На практике состав документов может отличаться в зависимости от индивидуальной ситуации (наличие данных в реестрах, специфика стажа, основания инвалидности).

                                                      Лінк на новину

                                                      Пенсия по инвалидности III группы: специальные категории (война, служба, ЧАЭС)

                                                      Правило "III группа равна 50% пенсии по возрасту" применяют к общему случаю в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. 

                                                      Для отдельных категорий действуют специальные нормы. В частности, ПФУ отдельно описывает порядок и минимальные гарантии для лиц с инвалидностью вследствие войны, а также подходы к назначению пенсий пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, включая минимальные размеры для этих категорий.

                                                      Эти случаи не следует автоматически переносить на всех получателей пенсии по инвалидности III группы, поскольку основания и формулы отличаются.

                                                      Что стоит проверить перед подачей заявления на получение пенсии

                                                      1. Соответствует ли имеющийся страховой стаж требованиям для возраста, в котором установлена инвалидность.
                                                        1. Есть ли необходимость подать дополнительные подтверждения стажа/заработка за периоды, которые могут отсутствовать в электронных реестрах (особенно до 2004 года).
                                                          1. Подается ли заявление в течение трех месяцев со дня установления инвалидности, чтобы сохранить дату назначения выплаты со дня установления.
                                                            1. Относится ли лицо к специальным категориям, для которых действуют другие правила назначения/минимальные гарантии.

                                                              Напомним

                                                              В Украине средняя пенсия составляет 6 544 гривны. Однако, каждый пятый пенсионер получает около 4,5 тысячи гривен.

                                                              Александра Василенко

                                                              ОбществопубликацииФинансы
                                                              Государственный бюджет
                                                              Пенсионный возраст
                                                              Кабинет Министров Украины
                                                              Пенсионный фонд Украины
                                                              Украина