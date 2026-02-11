В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат

Возобновление пенсионных выплат после приостановки возможно сразу после прохождения процедуры идентификации. В Пенсионном фонде отмечают: соответствующие требования не являются новыми, однако сейчас гражданам доступно несколько способов подтвердить личность без обязательного посещения отделения, передает УНН со ссылкой на председателя правления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Евгения Капинуса.

На пресс-конференции 11 февраля в Киеве он пояснил, что идентификация остается ключевым условием для возобновления начислений. После ее прохождения дополнительных заявлений или обращений подавать не нужно: выплаты возобновляются автоматически, с компенсацией за весь период приостановки.

Какие способы идентификации доступны

В Пенсионном фонде сообщают, что ранее граждане были обязаны лично посещать отделения для прохождения идентификации. Сейчас перечень вариантов существенно расширили.

В частности, пенсионеры могут пройти процедуру онлайн через портал Пенсионного фонда с использованием приложения "Дія". Регистрация и подтверждение личности через электронные инструменты уже считаются прохождением идентификации.

Также можно пройти процедуру через видеоконференцию или запись на дистанционное интервью. Во время такого общения работники фонда задают уточняющие вопросы, в частности относительно получения или неполучения пенсионных выплат от российской федерации. Ответы фиксируются и засчитываются как подтверждение личности.

Отдельным каналом подтверждения является обращение в отделения Ощадбанка, которые передают в Пенсионный фонд информацию об идентификации клиента.

Капинус подчеркивает: граждане, находящиеся за границей, могут пройти процедуру через дипломатические учреждения Украины. Посольство или консульство передает информацию о том, что лицо живо и находится на связи.

Остается действующей и традиционная форма — личное посещение отделения Пенсионного фонда и предоставление необходимой информации непосредственно специалистам.

"Любой из этих, скажем так, вариантов, будь то зайти просто на портал пенсионного фонда через "Дію" и подтвердить то, что она не получает соответствующую выплату от рф", — резюмирует Капинус.

Подчеркивает, что после завершения процедуры выплаты возобновляются автоматически.

Нужно ли подавать дополнительные заявления

В ПФУ подчеркивают, что после прохождения идентификации никаких дополнительных обращений подавать не нужно. Факт подтверждения личности — достаточное основание для возобновления выплат.

Начисления осуществляются за весь период с момента приостановления. То есть пенсионер получает средства в полном объеме, включая суммы за время задержки.

Как узнать о результатах идентификации

Способ информирования зависит от выбранного формата прохождения процедуры.

Если гражданин указал электронный адрес при регистрации или записи на идентификацию, сообщение о ее прохождении поступает на электронную почту.

В случае прохождения процедуры через портал Пенсионного фонда информация отображается в личном кабинете. В разделе "Моя идентификация" указывается дата и способ прохождения процедуры. Это подтверждает успешное завершение процесса и служит сигналом для возобновления выплат.

Если электронного сообщения не поступило, рекомендуется проверить личный кабинет на портале.

Возможности для маломобильных лиц

Для граждан с инвалидностью или ограниченной мобильностью предусмотрены отдельные механизмы.

Такие лица могут пройти идентификацию дистанционно, не посещая отделения. При необходимости им разрешается привлечь стороннюю помощь во время онлайн-процедуры — например, для демонстрации документов или предоставления необходимой информации.

"Если человек маломобилен, он, конечно, не должен приходить в отделение, он может пройти (идентификацию, — ред.) онлайн. И на сейчас … если человек проходит онлайн и нуждается в сторонней помощи, то может другой человек оказывать помощь ему при прохождении онлайн для того, чтобы предоставить информацию об этом человеке, чтобы показать паспорт или еще какие-то, скажем, рамки помощи, которые необходимы", — отметил председатель правления Пенсионного фонда Украины во время пресс-конференции.

Кроме того, если человек не имеет возможности воспользоваться электронными сервисами, он может обратиться в отделение Пенсионного фонда с сообщением о необходимости в сторонней помощи. В таком случае работник фонда может осуществить выезд на дом для проведения идентификации.

Что стоит сделать пенсионеру

Для быстрого возобновления выплат необходимо:

1. Выбрать удобный способ прохождения идентификации — онлайн через портал и "Дію", через видеосвязь, в банке, дипломатическом учреждении или в отделении Пенсионного фонда.

2. Подтвердить, что пенсионные выплаты от российской федерации не получаются.

3. Проверить получение сообщения об успешном прохождении процедуры — по электронной почте или в личном кабинете.

После этого выплаты возобновляются автоматически, без дополнительных заявлений, с компенсацией за весь период приостановления.

