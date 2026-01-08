Міноборони України у 2025 році сфокусувалося на цифровізації війська - Шмигаль
Київ • УНН
Міністерство оборони України у 2025 році продовжило цифровізацію війська, що дозволило заощадити час і зменшити навантаження. Запрацювали системи "Імпульс", Резерв+, Армія+ та управління логістикою на базі SAP.
Міністерство оборони України у минулому, 2025 році продовжило фокусуватись на цифровізації як основі системних змін у війську. Поступово відходять у минуле папери, черги й ручний облік, повідомляє УНН з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.
Деталі
Як зазначив Шмигаль, це дозволить заощадити час, зменшити навантаження на людей, а також змогу ухвалювати точні, швидкі й прозорі рішення на основі єдиних даних.
За цей час, додав Шмигаль, вдалось зробити наступне:
- Запрацювала система обліку особового складу «Імпульс» — понад 200 військових частин уже працюють із точними й актуальними даними без паперових журналів;
- 6 млн користувачів Резерв+: електронні направлення на ВЛК, онлайн-сплата штрафів, автоматичні відстрочки. Значно більше прозорості та значно менше навантаження на ТЦК та СП;
- Армія+ стає застосунком для військового на кожен день: 1 млн користувачів, 1,3 млн електронних рапортів, десятки тисяч переведень між підрозділами, навчальні курси, цифрове посвідчення захисника.
- Управління ресурсами за стандартами НАТО: запущено експлуатацію системи управління логістикою на базі SAP. Понад 1000 частин працюють у системі. Забезпечення пришвидшилось з тижнів до днів;
Наразі створюються IT-вертикаль у війську: до 5 тисяч цифрових службовців та єдина дорожня карта трансформації.
IT-коаліція з 17 країн залучила майже 800 млн євро на зв’язок, кібербезпеку й цифрові сервіси. Цифровізація - це про збереження ресурсів, ефективність війська та перевагу над ворогом
Нагадаємо
За підсумками 2025 року Укроборонпром наростив обсяги виробництва озброєння та військової техніки на 50%, досягнувши понад 180 млрд грн.