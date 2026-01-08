$42.720.15
Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас
07:21 • 22723 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
06:38 • 18739 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38 • 23133 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 33428 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 38167 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 29125 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 28134 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 27798 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 45807 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причина
Міноборони України у 2025 році сфокусувалося на цифровізації війська - Шмигаль

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Міністерство оборони України у 2025 році продовжило цифровізацію війська, що дозволило заощадити час і зменшити навантаження. Запрацювали системи "Імпульс", Резерв+, Армія+ та управління логістикою на базі SAP.

Міноборони України у 2025 році сфокусувалося на цифровізації війська - Шмигаль

Міністерство оборони України у минулому, 2025 році продовжило фокусуватись на цифровізації як основі системних змін у війську. Поступово відходять у минуле папери, черги й ручний облік, повідомляє УНН з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

Деталі

Як зазначив Шмигаль, це дозволить заощадити час, зменшити навантаження на людей, а також змогу ухвалювати точні, швидкі й прозорі рішення на основі єдиних даних.

За цей час, додав Шмигаль, вдалось зробити наступне:

  • Запрацювала система обліку особового складу «Імпульс» — понад 200 військових частин уже працюють із точними й актуальними даними без паперових журналів;
    • 6 млн користувачів Резерв+: електронні направлення на ВЛК, онлайн-сплата штрафів, автоматичні відстрочки. Значно більше прозорості та значно менше навантаження на ТЦК та СП;
      • Армія+ стає застосунком для військового на кожен день: 1 млн користувачів, 1,3 млн електронних рапортів, десятки тисяч переведень між підрозділами, навчальні курси, цифрове посвідчення захисника.
        • Управління ресурсами за стандартами НАТО: запущено експлуатацію системи управління логістикою на базі SAP. Понад 1000 частин працюють у системі. Забезпечення пришвидшилось з тижнів до днів;

          Наразі створюються IT-вертикаль у війську: до 5 тисяч цифрових службовців та єдина дорожня карта трансформації.

          IT-коаліція з 17 країн залучила майже 800 млн євро на зв’язок, кібербезпеку й цифрові сервіси. Цифровізація - це про збереження ресурсів, ефективність війська та перевагу над ворогом

           - зазначив Шмигаль.

          Нагадаємо

          За підсумками 2025 року Укроборонпром наростив обсяги виробництва озброєння та військової техніки на 50%, досягнувши понад 180 млрд грн.

          Євген Устименко

