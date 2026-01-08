Міноборони України у 2025 році сфокусувалося на цифровізації війська - Шмигаль

Міністерство оборони України у минулому, 2025 році продовжило фокусуватись на цифровізації як основі системних змін у війську. Поступово відходять у минуле папери, черги й ручний облік, повідомляє УНН з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

Як зазначив Шмигаль, це дозволить заощадити час, зменшити навантаження на людей, а також змогу ухвалювати точні, швидкі й прозорі рішення на основі єдиних даних.

За цей час, додав Шмигаль, вдалось зробити наступне:

Наразі створюються IT-вертикаль у війську: до 5 тисяч цифрових службовців та єдина дорожня карта трансформації.

IT-коаліція з 17 країн залучила майже 800 млн євро на зв’язок, кібербезпеку й цифрові сервіси. Цифровізація - це про збереження ресурсів, ефективність війська та перевагу над ворогом