Минобороны Украины в 2025 году сфокусировалось на цифровизации армии - Шмыгаль

Министерство обороны Украины в прошлом, 2025 году продолжило фокусироваться на цифровизации как основе системных изменений в армии. Постепенно уходят в прошлое бумаги, очереди и ручной учет, сообщает УНН со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля.

Как отметил Шмыгаль, это позволит сэкономить время, уменьшить нагрузку на людей, а также даст возможность принимать точные, быстрые и прозрачные решения на основе единых данных.

За это время, добавил Шмыгаль, удалось сделать следующее:

Сейчас создаются IT-вертикаль в армии: до 5 тысяч цифровых служащих и единая дорожная карта трансформации.

IT-коалиция из 17 стран привлекла почти 800 млн евро на связь, кибербезопасность и цифровые сервисы. Цифровизация - это о сохранении ресурсов, эффективности армии и преимуществе над врагом