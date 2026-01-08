Минобороны Украины в 2025 году сфокусировалось на цифровизации армии - Шмыгаль

$42.720.15
07:54
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс
07:21
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
06:38
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Атака на Днепр и область: каникулы в школах продлили до 9 января
8 января, 00:10
Великобритания и Франция планируют отправить в Украину не более 15 000 военных после мирного соглашения - The Times
8 января, 01:17
В США офицер миграционной службы застрелил американскую гражданку во время рейда по поимке нелегалов
8 января, 01:52
ЦНС: россияне применяют токсичные химикаты в агросекторе Крыма
8 января, 02:27
Словакия готова мониторить мирное соглашение в Украине, но без военной помощи - Фицо
04:35
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"
7 января, 12:23
Как правильно выбрать термобелье: простые советы
7 января, 11:57
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причина
Эксклюзив
7 января, 11:31
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались
6 января, 11:35
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия
5 января, 18:15
Дональд Трамп
Марко Рубио
Каролин Ливитт
Музыкант
Михаил Поплавский
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Днепр
Днепропетровская область
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"
08:37
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN
7 января, 14:22
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"
6 января, 12:31
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж
5 января, 21:31
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокате
4 января, 17:30
Техника
Социальная сеть
Отопление
Google Play
Р-73

Минобороны Украины в 2025 году сфокусировалось на цифровизации армии - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Министерство обороны Украины в 2025 году продолжило цифровизацию армии, что позволило сэкономить время и уменьшить нагрузку. Заработали системы "Импульс", Резерв+, Армия+ и управление логистикой на базе SAP.

Минобороны Украины в 2025 году сфокусировалось на цифровизации армии - Шмыгаль

Министерство обороны Украины в прошлом, 2025 году продолжило фокусироваться на цифровизации как основе системных изменений в армии. Постепенно уходят в прошлое бумаги, очереди и ручной учет, сообщает УНН со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля.

Детали

Как отметил Шмыгаль, это позволит сэкономить время, уменьшить нагрузку на людей, а также даст возможность принимать точные, быстрые и прозрачные решения на основе единых данных.

За это время, добавил Шмыгаль, удалось сделать следующее:

  • Заработала система учета личного состава «Импульс» — более 200 воинских частей уже работают с точными и актуальными данными без бумажных журналов;
    • 6 млн пользователей Резерв+: электронные направления на ВВК, онлайн-оплата штрафов, автоматические отсрочки. Значительно больше прозрачности и значительно меньше нагрузки на ТЦК и СП;
      • Армия+ становится приложением для военного на каждый день: 1 млн пользователей, 1,3 млн электронных рапортов, десятки тысяч переводов между подразделениями, учебные курсы, цифровое удостоверение защитника.
        • Управление ресурсами по стандартам НАТО: запущена эксплуатация системы управления логистикой на базе SAP. Более 1000 частей работают в системе. Обеспечение ускорилось с недель до дней;

          Сейчас создаются IT-вертикаль в армии: до 5 тысяч цифровых служащих и единая дорожная карта трансформации.

          IT-коалиция из 17 стран привлекла почти 800 млн евро на связь, кибербезопасность и цифровые сервисы. Цифровизация - это о сохранении ресурсов, эффективности армии и преимуществе над врагом

           - отметил Шмыгаль.

          Напомним

          По итогам 2025 года Укроборонпром нарастил объемы производства вооружения и военной техники на 50%, достигнув более 180 млрд грн.

          Евгений Устименко

