Минобороны Украины в 2025 году сфокусировалось на цифровизации армии - Шмыгаль
Киев • УНН
Министерство обороны Украины в 2025 году продолжило цифровизацию армии, что позволило сэкономить время и уменьшить нагрузку. Заработали системы "Импульс", Резерв+, Армия+ и управление логистикой на базе SAP.
Министерство обороны Украины в прошлом, 2025 году продолжило фокусироваться на цифровизации как основе системных изменений в армии. Постепенно уходят в прошлое бумаги, очереди и ручной учет, сообщает УНН со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля.
Детали
Как отметил Шмыгаль, это позволит сэкономить время, уменьшить нагрузку на людей, а также даст возможность принимать точные, быстрые и прозрачные решения на основе единых данных.
За это время, добавил Шмыгаль, удалось сделать следующее:
- Заработала система учета личного состава «Импульс» — более 200 воинских частей уже работают с точными и актуальными данными без бумажных журналов;
- 6 млн пользователей Резерв+: электронные направления на ВВК, онлайн-оплата штрафов, автоматические отсрочки. Значительно больше прозрачности и значительно меньше нагрузки на ТЦК и СП;
- Армия+ становится приложением для военного на каждый день: 1 млн пользователей, 1,3 млн электронных рапортов, десятки тысяч переводов между подразделениями, учебные курсы, цифровое удостоверение защитника.
- Управление ресурсами по стандартам НАТО: запущена эксплуатация системы управления логистикой на базе SAP. Более 1000 частей работают в системе. Обеспечение ускорилось с недель до дней;
Сейчас создаются IT-вертикаль в армии: до 5 тысяч цифровых служащих и единая дорожная карта трансформации.
IT-коалиция из 17 стран привлекла почти 800 млн евро на связь, кибербезопасность и цифровые сервисы. Цифровизация - это о сохранении ресурсов, эффективности армии и преимуществе над врагом
Напомним
По итогам 2025 года Укроборонпром нарастил объемы производства вооружения и военной техники на 50%, достигнув более 180 млрд грн.