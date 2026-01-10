Генштаб оновив дані про втрати окупантів: плюс 880 ліквідованих росіян протягом доби
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ станом на 10 січня 2026 року, ліквідовано 880 окупантів за добу. Загальні втрати особового складу противника сягнули 1 217 810 осіб.
Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив актуальну статистику втрат російських військ з початку повномасштабного вторгнення. Станом на ранок 10 січня 2026 року загальні втрати особового складу противника орієнтовно склали 1 217 810 осіб. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 880 окупантів. Про це пише УНН.
Деталі
Попри високу інтенсивність боїв, Сили оборони продовжують методично знищувати матеріальну базу ворога. За останню добу знищено 16 артилерійських систем та 4 танки. Найбільший приріст втрат зафіксовано у сегменті безпілотної авіації - ліквідовано 653 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Також силами ППО було перехоплено 18 крилатих ракет.
Загальна кількість знищеної спеціальної техніки досягла 4 039 одиниць, а автомобільної техніки та автоцистерн - понад 73,5 тисячі. У Генштабі підкреслюють, що дані постійно уточнюються через високу динаміку бойових дій на всій лінії фронту.
