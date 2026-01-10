$42.990.27
9 січня, 20:32 • 9964 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 19847 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 24664 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 24980 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 21384 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 19876 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 14452 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 13419 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 9740 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 13325 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Генштаб оновив дані про втрати окупантів: плюс 880 ліквідованих росіян протягом доби

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ станом на 10 січня 2026 року, ліквідовано 880 окупантів за добу. Загальні втрати особового складу противника сягнули 1 217 810 осіб.

Генштаб оновив дані про втрати окупантів: плюс 880 ліквідованих росіян протягом доби

Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив актуальну статистику втрат російських військ з початку повномасштабного вторгнення. Станом на ранок 10 січня 2026 року загальні втрати особового складу противника орієнтовно склали 1 217 810 осіб. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 880 окупантів. Про це пише УНН.

Деталі

Попри високу інтенсивність боїв, Сили оборони продовжують методично знищувати матеріальну базу ворога. За останню добу знищено 16 артилерійських систем та 4 танки. Найбільший приріст втрат зафіксовано у сегменті безпілотної авіації - ліквідовано 653 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Також силами ППО було перехоплено 18 крилатих ракет.

Загальна кількість знищеної спеціальної техніки досягла 4 039 одиниць, а автомобільної техніки та автоцистерн - понад 73,5 тисячі. У Генштабі підкреслюють, що дані постійно уточнюються через високу динаміку бойових дій на всій лінії фронту. 

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна