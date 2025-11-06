США установят военное присутствие на авиабазе в Дамаске - Reuters

Соединенные Штаты готовятся установить военное присутствие на авиабазе в Дамаске, чтобы способствовать заключению пакта о безопасности между Сирией и Израилем, по которому Вашингтон выступает посредником в переговорах, со ссылкой на шесть источников, знакомых с этим вопросом, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Планы США по присутствию в сирийской столице, о которых ранее не сообщалось, станут признаком стратегической переориентации Сирии на США после падения в прошлом году режима давнего лидера Башара Асада, союзника Ирана, указывает издание.

База расположена на въезде в районы южной Сирии, которые, как ожидается, станут демилитаризованной зоной в рамках пакта о ненападении между Израилем и Сирией. Посредничество в заключении этого соглашения осуществляет администрация президента США Дональда Трампа.

В понедельник Трамп встретится с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Белом доме. Это будет первый визит главы сирийского государства.

Президент Сирии 10 ноября посетит Вашингтон - Белый дом

Агентство Reuters пообщалось с шестью источниками, знакомыми с подготовкой к открытию базы, включая двух западных чиновников и представителя сирийского министерства обороны, которые подтвердили, что США планируют использовать базу для мониторинга потенциального израильско-сирийского соглашения.

Официальный представитель администрации США заявил, что США "постоянно оценивают нашу необходимую позицию в Сирии для эффективной борьбы с ИГИЛ, и мы не комментируем места или возможные места действия сил". Официальный представитель попросил не указывать название и местонахождение базы из соображений оперативной безопасности. Агентство Reuters согласилось не раскрывать точное расположение.

Один из западных военных сообщил, что Пентагон ускорил реализацию своих планов за последние два месяца, осуществив несколько разведывательных миссий на базу. В результате этих миссий был сделан вывод, что длинная взлетно-посадочная полоса базы готова к немедленному использованию.

Два сирийских военных источника сообщили, что технические переговоры были сосредоточены на использовании базы для логистики, наблюдения, дозаправки и гуманитарных операций, при этом Сирия сохранит полный суверенитет над объектом.

Один из представителей сирийского военного ведомства сообщил, что США прилетели на базу на военно-транспортном самолете C-130, чтобы убедиться в пригодности взлетно-посадочной полосы. Охранник у одного из входов на базу сообщил агентству Reuters, что американские самолеты приземляются там в рамках "испытаний".

Пока неясно, когда именно американских военнослужащих будет отправлено на базу.

рф возобновила военные полеты на авиабазу Хмеймим в Сирии - Bloomberg

Новые планы США, похоже, отражают два других новых военных присутствия США в регионе, наблюдающих за соблюдением соглашений о прекращении боевых действий: одно в Ливане, которое внимательно следит за прошлогодним прекращением огня между ливанской вооруженной группировкой "Хезболла" и Израилем, и одно в Израиле, которое следит за прекращением огня времен Трампа между палестинской военной группировкой "ХАМАС" и Израилем.

Американские войска уже размещены на северо-востоке Сирии в рамках десятилетних усилий по оказанию помощи курдским силам в борьбе с ИГИЛ. В апреле Пентагон заявил, что сократит численность своих войск вдвое до 1000 человек.

Аш-Шараа заявил, что любое присутствие американских войск должно быть согласовано с новым сирийским государством. Сирия, по словам американских и сирийских официальных лиц, вскоре присоединится к возглавляемой США глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ.

ИГ возвращается в Сирии: сокращение американского присутствия и крах режима Асада создали возможность для боевиков – WSJ

Источник, знакомый с ходом переговоров о базе, сообщил, что этот шаг обсуждался во время поездки адмирала Брэда Купера, командующего Центральным командованием США (CENTCOM), в Дамаск 12 сентября.

В заявлении CENTCOM того времени говорилось, что Купер и спецпредставитель США в Сирии Томас Баррак встретились с аш-Шараа и поблагодарили его за вклад в борьбу с ИГИЛ в Сирии, которая, по словам командования, может способствовать реализации "видения Трампа процветающего Ближнего Востока и стабильной Сирии в мире с собой и своими соседями". В заявлении не упоминался Израиль.

США уже несколько месяцев работают над достижением соглашения о безопасности между Израилем и Сирией, двумя давними противниками. США надеялись объявить о соглашении на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре, но переговоры зашли в тупик в последнюю минуту.

Сирийский источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил Reuters, что Вашингтон оказывает давление на Сирию, чтобы добиться соглашения до конца года, возможно, до визита аш-Шараа в Вашингтон.