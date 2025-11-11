Сирия присоединилась к возглавляемой США коалиции против "Исламского государства"
Сирия присоединилась к международной коалиции под руководством США по борьбе с ИГИЛ, став 90-й страной-участницей. Это объявление последовало за встречей президента Сирии Ахмеда аш-Шараа с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Сирия присоединилась к международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, для борьбы с вооруженной группировкой "Исламское Государство" ("ИГ"), сообщает Al Jazeera, пишет УНН.
Детали
Объявление, сделанное министром информации Сирии Хамзой аль-Мустафой и официальными лицами США, произошло вскоре после прибытия президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Вашингтон и его встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом в понедельник.
Аль-Мустафа заявил, что "декларация о политическом сотрудничестве", подписанная Дамаском с международной коалицией, подтверждает роль Сирии в "борьбе с терроризмом и поддержании региональной стабильности".
"Соглашение носит политический характер и до сих пор не содержало военных компонентов", - написал он в публикации на X.
Соглашение делает Сирию 90-й страной, присоединившейся к коалиции, цель которой - не допустить вступления иностранных боевиков в ряды "ИГ" и ликвидировать оставшиеся элементы группировки по всему Ближнему Востоку.
Это заявление, как отмечает издание, было ожидаемым. Представитель Министерства внутренних дел Сирии заявил в субботу, когда аш-Шараа готовился прибыть в США для встречи с Трампом, что по всей стране проводятся превентивные операции против ячеек "ИГ".
По данным государственного телеканала Al-Ikhbariah TV, сирийские силы безопасности провели 61 рейд, в ходе которого был арестован 71 человек, а также изъяты взрывчатые вещества и оружие.
В понедельник информационное агентство Reuters со ссылкой на неназванных официальных лиц заявило, что Сирия сорвала два заговора "ИГ" с целью убийства аш-Шараа.
Высокопоставленный сотрудник сирийских служб безопасности и высокопоставленный чиновник ближневосточного ведомства заявили, что заговоры удалось предотвратить в течение последних нескольких месяцев.
Они утверждают, что эти заговоры подчеркивают прямую угрозу, с которой сталкивается аш-Шараа, пытаясь консолидировать власть в раздробленной стране, опустошенной 14 годами гражданской войны.
Трамп похвалил сирийского лидера во время их встречи в Белом доме, на фоне шестимесячного прекращения санкций США против страны.
43-летний президент сверг бывшего президента Сирии Башара Асада в декабре во время стремительного вооруженного наступления.
Как отмечает Al Jazeera, ранее он возглавлял "Хайят Тахрир аш-Шам", вооруженную группировку, связанную с "Аль-Каидой". На прошлой неделе Вашингтон исключил его из списка "террористов", отменив вознаграждение в 10 миллионов долларов за его задержание.
