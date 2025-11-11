Сирия присоединилась к возглавляемой США коалиции против "Исламского государства"

Сирия присоединилась к международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, для борьбы с вооруженной группировкой "Исламское Государство" ("ИГ"), сообщает Al Jazeera, пишет УНН.

Детали

Объявление, сделанное министром информации Сирии Хамзой аль-Мустафой и официальными лицами США, произошло вскоре после прибытия президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Вашингтон и его встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом в понедельник.

США временно ослабили санкции против Сирии на 180 дней

Аль-Мустафа заявил, что "декларация о политическом сотрудничестве", подписанная Дамаском с международной коалицией, подтверждает роль Сирии в "борьбе с терроризмом и поддержании региональной стабильности".

"Соглашение носит политический характер и до сих пор не содержало военных компонентов", - написал он в публикации на X.

Соглашение делает Сирию 90-й страной, присоединившейся к коалиции, цель которой - не допустить вступления иностранных боевиков в ряды "ИГ" и ликвидировать оставшиеся элементы группировки по всему Ближнему Востоку.

Это заявление, как отмечает издание, было ожидаемым. Представитель Министерства внутренних дел Сирии заявил в субботу, когда аш-Шараа готовился прибыть в США для встречи с Трампом, что по всей стране проводятся превентивные операции против ячеек "ИГ".

По данным государственного телеканала Al-Ikhbariah TV, сирийские силы безопасности провели 61 рейд, в ходе которого был арестован 71 человек, а также изъяты взрывчатые вещества и оружие.

В понедельник информационное агентство Reuters со ссылкой на неназванных официальных лиц заявило, что Сирия сорвала два заговора "ИГ" с целью убийства аш-Шараа.

Лидер Сирии может иметь личные причины для борьбы с ИГ: Ахмеда аш-Шараа планировали убить

Высокопоставленный сотрудник сирийских служб безопасности и высокопоставленный чиновник ближневосточного ведомства заявили, что заговоры удалось предотвратить в течение последних нескольких месяцев.

Они утверждают, что эти заговоры подчеркивают прямую угрозу, с которой сталкивается аш-Шараа, пытаясь консолидировать власть в раздробленной стране, опустошенной 14 годами гражданской войны.

Трамп похвалил сирийского лидера во время их встречи в Белом доме, на фоне шестимесячного прекращения санкций США против страны.

43-летний президент сверг бывшего президента Сирии Башара Асада в декабре во время стремительного вооруженного наступления.

Как отмечает Al Jazeera, ранее он возглавлял "Хайят Тахрир аш-Шам", вооруженную группировку, связанную с "Аль-Каидой". На прошлой неделе Вашингтон исключил его из списка "террористов", отменив вознаграждение в 10 миллионов долларов за его задержание.

США установят военное присутствие на авиабазе в Дамаске - Reuters