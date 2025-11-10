Лидер Сирии может иметь личные причины для борьбы с ИГ: Ахмеда аш-Шараа планировали убить

В течение последних нескольких месяцев было сорвано несколько заговоров против и.о. президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, который на встрече в Вашингтоне должен присоединиться к борьбе США против группировки "Исламское государство". Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Сирия сорвала два отдельных нападения, запланированных террористической группой "Исламское государство" (ИГ) против временного президента Ахмеда аш-Шараа.

Как ожидается, Сирия, по итогам визита Ахмада аш-Шараа в Вашингтон, официально присоединится к возглавляемой США коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство".

Новость о предотвращении покушения добавляет личного измерения планам сирийского лидера присоединиться к коалиции во главе с США для борьбы с экстремистами, пишет Reuters, ссылаясь на разговор с двумя высокопоставленными чиновниками.

В минувшие выходные на территории Сирии состоялась масштабная операция против ячеек ИГИЛ. Осуществлено более 60 рейдов и более 70 арестов в Алеппо, Идлибе, Хаме, Хомсе и окрестностях Дамаска, о чем отчиталось МВД Сирии.

Заговоры на жизнь Аш-Шараа были сорваны в течение последних нескольких месяцев. В одном случае заговор ИГИЛ был сосредоточен вокруг заранее объявленного официального взаимодействия с участием самопровозглашенного президента Сирии. В официальных источниках отказались предоставить дополнительные подробности из-за деликатности вопроса, пишет Reuters.

Справка

В 2014 году ИГИЛ захватило большие территории Сирии и соседнего Ирака. Группировка контролировала примерно треть Сирии и 40% Ирака. Сейчас террористическая организация считается побежденной в военном отношении. В то же время, по оценкам, около 2500 боевиков ИГИЛ продолжают действовать в обеих странах, совершая нападения.

Сирия на пороге соглашения с США о совместных намерениях и помощи

Что касается совместных усилий с США в противодействии ИГИЛ, Трамп уже восторженно похвалил своего сегодняшнего гостя:

Я думаю, он прекрасно справляется. Это сложная ситуация, и он крепкий парень, но мы прекрасно ладим - сказал лидер США.

Интересно, что ранее США даже назначали награду в 10 миллионов долларов за голову аш-Шараа, который ранее некоторое время связывался с деятельностью "Аль-Каида". Впрочем награда была отменена после свержения Башара Асада альянсом повстанцев во главе с аш-Шараа.

До прибытия Аль-Шараа в Соединенные Штаты Совет Безопасности ООН проголосовал за отмену санкций в отношении президента Сирии и других правительственных чиновников. По словам Майка Уолца, посла США в ООН, этот шаг является явным признаком того, что Сирия вступает в новую эру после падения Асада.

Напомним

Президент США Дональд Трамп встретится с новым лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа 10 ноября в Белом доме. Это станет кульминацией значительного поворота в ситуации с Сирией и первым визитом сирийского президента в Белый дом.