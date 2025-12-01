США завдали ударів по півдню Сирії, знищивши зброю ІДІЛ

$42.190.00
30 листопада, 18:02 • 20436 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 26143 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 27968 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 30209 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 30786 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 33175 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 40732 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 32472 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 27797 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 24246 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
Археологи знайшли у казахстанських степах велике місто бронзової доби: деталі дослідженняPhoto30 листопада, 16:04 • 10732 перегляди
Угода між Україною та росією забезпечить стабільність на 50-70 років - голова МЗС Туреччини Фідан30 листопада, 17:07 • 5308 перегляди
Зустріч делегацій України та США: Кислиця назвав її "захопливою і конструктивною"30 листопада, 17:21 • 8248 перегляди
В Україні 1 грудня будуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки30 листопада, 17:47 • 7008 перегляди
Україна тестує нове озброєння для протидії російським КАБам - Генштаб19:15 • 4730 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 48019 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
28 листопада, 13:56 • 90624 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 73250 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 81334 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 79446 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 48019 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 45957 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 62581 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 81742 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 113123 перегляди
США завдали ударів по півдню Сирії, знищивши зброю ІДІЛ

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Збройні сили США, спільно з Міністерством внутрішніх справ Сирії, виявили та знищили понад 15 сховків зброї ІДІЛ на півдні Сирії. Операція, що тривала з 24 по 27 листопада, ліквідувала понад 130 мінометів, ракети, кулемети, протитанкові міни та матеріали для виготовлення вибухових пристроїв.

США завдали ударів по півдню Сирії, знищивши зброю ІДІЛ

Військові США завдали ударів по півдню Сирії, де, за їхніми даними, зберігалася зброя бойовиків "Ісламської держави" (ІДІЛ). Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

Деталі

Зазначається, що американські військові завдавали ударів у період з 24 по 27 листопада. Згідно з їхніми даними, спільно з Міністерством внутрішніх справ Сирії вони виявили та знищили понад 15 об'єктів сховків зброї ІДІЛ.

В результаті спільної операції було знищено понад 130 мінометів і ракет, … кулемети, протитанкові міни та матеріали для виготовлення вибухових пристроїв. Сили також виявили і знищили сховки наркотиків

- йдеться у повідомленні.

Командувач CENTCOM адмірал Бред Купер заявив, що операція була спрямована на те, щоб "закріпити досягнення у боротьбі з ІДІЛ". За його словами, військові США "будуть пильними" і переслідуватимуть групи бойовиків ІДІЛ, які залишилися.

Нагадаємо

США та Сирія документально узгодили спільну протидію ісламістським угрупуванням на Близькому Сході після візиту самопроголошеного президента Аш-Шараа до Вашингтона.

Сирія приєдналася до очолюваної США коаліції проти "Ісламської держави"11.11.25, 15:59 • 3469 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Центральне Командування Збройних сил США
Сирія
Сполучені Штати Америки