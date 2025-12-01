США завдали ударів по півдню Сирії, знищивши зброю ІДІЛ

Військові США завдали ударів по півдню Сирії, де, за їхніми даними, зберігалася зброя бойовиків "Ісламської держави" (ІДІЛ). Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

Деталі

Зазначається, що американські військові завдавали ударів у період з 24 по 27 листопада. Згідно з їхніми даними, спільно з Міністерством внутрішніх справ Сирії вони виявили та знищили понад 15 об'єктів сховків зброї ІДІЛ.

В результаті спільної операції було знищено понад 130 мінометів і ракет, … кулемети, протитанкові міни та матеріали для виготовлення вибухових пристроїв. Сили також виявили і знищили сховки наркотиків - йдеться у повідомленні.

Командувач CENTCOM адмірал Бред Купер заявив, що операція була спрямована на те, щоб "закріпити досягнення у боротьбі з ІДІЛ". За його словами, військові США "будуть пильними" і переслідуватимуть групи бойовиків ІДІЛ, які залишилися.

Нагадаємо

США та Сирія документально узгодили спільну протидію ісламістським угрупуванням на Близькому Сході після візиту самопроголошеного президента Аш-Шараа до Вашингтона.

Сирія приєдналася до очолюваної США коаліції проти "Ісламської держави"