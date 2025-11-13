$42.040.02
Поворотний момент: зустріч у Вашингтоні об'єднала зусилля США та Сирії у протидії ісламістам - спецпосланець Брек

Київ • УНН

 • 2110 перегляди

США та Сирія документально узгодили спільну протидію ісламістським угрупуванням на Близькому Сході після візиту самопроголошеного президента Аш-Шараа до Вашингтона. Ця зустріч стала вирішальним поворотним моментом у сучасній історії Близького Сходу.

Поворотний момент: зустріч у Вашингтоні об'єднала зусилля США та Сирії у протидії ісламістам - спецпосланець Брек

За підсумками візиту самопроголошеного президента Сирії Аш-Шараа у Вашингтон, американська та сирійська сторони документально узгодили спільну протидію ісламістським угрупуванням на Близькому Сході. Передає УНН із посиланням на Euronews.

Деталі

В результаті "важливої" зустрічі, що відбулася у Вашингтоні між міністром закордонних справ США Марко Рубіо, міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом і міністром закордонних справ Сирії Асаадом аль-Шибані, досягнуто вирішальний поворотний моментом у сучасній історії Близького Сходу. Про це заявив спеціальний посланець США в Сирії та Лівані Том Брек, який також додав про безпрецедентну трансформацію Сирії від ізоляції до партнерства.

Брек підтвердив, що під час зустрічі в Овальному кабінеті з Трампом і його командою Аш-Шараа взяв на себе чітке і документально підтверджене зобов'язання активно протистояти залишкам сил ІДІЛ, КСІР, ХАМАС, "Хезболлах" та інших організацій і угруповань. Це зобов'язання, за словами Брека, втілює перехід Сирії від держави, яка вважається джерелом тероризму, до ефективного партнера в боротьбі з ним, і прихильність до відновлення, співпраці та внеску в стабільність усього регіону.

Нагадаємо

Протягом останніх кількох місяців було зірвано декілька змов проти в.о. президента Сирії Ахмеда аш-Шараа, який на зустрічі у Вашингтоні має приєднатися до боротьби США проти угрупування "Ісламської держави".

