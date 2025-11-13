Поворотный момент: встреча в Вашингтоне объединила усилия США и Сирии в противодействии исламистам - спецпосланник Брек
США и Сирия документально согласовали совместное противодействие исламистским группировкам на Ближнем Востоке после визита самопровозглашенного президента Аш-Шараа в Вашингтон. Эта встреча стала решающим поворотным моментом в современной истории Ближнего Востока.
Детали
В результате "важной" встречи, состоявшейся в Вашингтоне между министром иностранных дел США Марко Рубио, министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и министром иностранных дел Сирии Асаадом аль-Шибани, достигнут решающий поворотный момент в современной истории Ближнего Востока. Об этом заявил специальный посланник США в Сирии и Ливане Том Брек, который также добавил о беспрецедентной трансформации Сирии от изоляции к партнерству.
Брек подтвердил, что во время встречи в Овальном кабинете с Трампом и его командой Аш-Шараа взял на себя четкое и документально подтвержденное обязательство активно противостоять остаткам сил ИГИЛ, КСИР, ХАМАС, "Хезболлах" и других организаций и группировок. Это обязательство, по словам Брека, воплощает переход Сирии от государства, которое считается источником терроризма, к эффективному партнеру в борьбе с ним, и приверженность к восстановлению, сотрудничеству и вкладу в стабильность всего региона.
В течение последних нескольких месяцев было сорвано несколько заговоров против и.о. президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, который на встрече в Вашингтоне должен присоединиться к борьбе США против группировки "Исламского государства".
