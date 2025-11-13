$42.040.02
Поворотный момент: встреча в Вашингтоне объединила усилия США и Сирии в противодействии исламистам - спецпосланник Брек

Киев • УНН

 • 336 просмотра

США и Сирия документально согласовали совместное противодействие исламистским группировкам на Ближнем Востоке после визита самопровозглашенного президента Аш-Шараа в Вашингтон. Эта встреча стала решающим поворотным моментом в современной истории Ближнего Востока.

Поворотный момент: встреча в Вашингтоне объединила усилия США и Сирии в противодействии исламистам - спецпосланник Брек

По итогам визита самопровозглашенного президента Сирии Аш-Шараа в Вашингтон, американская и сирийская стороны документально согласовали совместное противодействие исламистским группировкам на Ближнем Востоке. Передает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

В результате "важной" встречи, состоявшейся в Вашингтоне между министром иностранных дел США Марко Рубио, министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и министром иностранных дел Сирии Асаадом аль-Шибани, достигнут решающий поворотный момент в современной истории Ближнего Востока. Об этом заявил специальный посланник США в Сирии и Ливане Том Брек, который также добавил о беспрецедентной трансформации Сирии от изоляции к партнерству.

Брек подтвердил, что во время встречи в Овальном кабинете с Трампом и его командой Аш-Шараа взял на себя четкое и документально подтвержденное обязательство активно противостоять остаткам сил ИГИЛ, КСИР, ХАМАС, "Хезболлах" и других организаций и группировок. Это обязательство, по словам Брека, воплощает переход Сирии от государства, которое считается источником терроризма, к эффективному партнеру в борьбе с ним, и приверженность к восстановлению, сотрудничеству и вкладу в стабильность всего региона.

Напомним

В течение последних нескольких месяцев было сорвано несколько заговоров против и.о. президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, который на встрече в Вашингтоне должен присоединиться к борьбе США против группировки "Исламского государства".

Игорь Тележников

Новости Мира
Столкновения
Марко Рубио
Дональд Трамп
Сирия
Хакан Фидан
Турция
Соединённые Штаты