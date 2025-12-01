$42.190.00
30 ноября, 18:02 • 20496 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 26298 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 28055 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 30291 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 30862 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 33205 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 40754 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 32488 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 27807 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 24251 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

США нанесли удары по югу Сирии, уничтожив оружие ИГИЛ

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Вооруженные силы США совместно с Министерством внутренних дел Сирии обнаружили и уничтожили более 15 тайников с оружием ИГИЛ на юге Сирии. Операция, длившаяся с 24 по 27 ноября, ликвидировала более 130 минометов, ракеты, пулеметы, противотанковые мины и материалы для изготовления взрывных устройств.

США нанесли удары по югу Сирии, уничтожив оружие ИГИЛ

Военные США нанесли удары по югу Сирии, где, по их данным, хранилось оружие боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ). Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Детали

Отмечается, что американские военные наносили удары в период с 24 по 27 ноября. Согласно их данным, совместно с Министерством внутренних дел Сирии они обнаружили и уничтожили более 15 объектов тайников оружия ИГИЛ.

В результате совместной операции было уничтожено более 130 минометов и ракет, … пулеметы, противотанковые мины и материалы для изготовления взрывных устройств. Силы также обнаружили и уничтожили тайники наркотиков

- говорится в сообщении.

Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер заявил, что операция была направлена на то, чтобы "закрепить достижения в борьбе с ИГИЛ". По его словам, военные США "будут бдительными" и будут преследовать оставшиеся группы боевиков ИГИЛ.

Напомним

США и Сирия документально согласовали совместное противодействие исламистским группировкам на Ближнем Востоке после визита самопровозглашенного президента Аш-Шараа в Вашингтон.

Сирия присоединилась к возглавляемой США коалиции против "Исламского государства"11.11.25, 15:59 • 3469 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Центральное командование США
Сирия
Соединённые Штаты