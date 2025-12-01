США нанесли удары по югу Сирии, уничтожив оружие ИГИЛ

Военные США нанесли удары по югу Сирии, где, по их данным, хранилось оружие боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ). Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Детали

Отмечается, что американские военные наносили удары в период с 24 по 27 ноября. Согласно их данным, совместно с Министерством внутренних дел Сирии они обнаружили и уничтожили более 15 объектов тайников оружия ИГИЛ.

В результате совместной операции было уничтожено более 130 минометов и ракет, … пулеметы, противотанковые мины и материалы для изготовления взрывных устройств. Силы также обнаружили и уничтожили тайники наркотиков - говорится в сообщении.

Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер заявил, что операция была направлена на то, чтобы "закрепить достижения в борьбе с ИГИЛ". По его словам, военные США "будут бдительными" и будут преследовать оставшиеся группы боевиков ИГИЛ.

Напомним

США и Сирия документально согласовали совместное противодействие исламистским группировкам на Ближнем Востоке после визита самопровозглашенного президента Аш-Шараа в Вашингтон.

Сирия присоединилась к возглавляемой США коалиции против "Исламского государства"