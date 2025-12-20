Глава Пентагона объявил о начале операции "Удар Ястреба" в Сирии

$42.340.00
49.590.04
ukenru
23:26 • 1818 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
22:10 • 2606 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 14410 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 27049 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
19 декабря, 14:53 • 24423 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 43774 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:08 • 33511 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 18594 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 19111 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
19 декабря, 12:10 • 14172 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1.3м/с
92%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оккупанты «дарят» дома украинцев семьям российских ядерщиков на ЗАЭС 19 декабря, 14:51 • 4572 просмотра
Из-за ракетных атак рф возможны задержки доставки посылок в Одесской области: какие города в зоне рискаVideo19 декабря, 15:28 • 4108 просмотра
Массированные атаки рф на Одесскую область: власти ищут альтернативные маршруты для транспорта юга Украины19 декабря, 16:27 • 11548 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 10933 просмотра
Премьер Венгрии Орбан в Брюсселе усомнился, "кто на кого напал" во время войны в Украине19 декабря, 17:27 • 8122 просмотра
публикации
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 43776 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 30317 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 39501 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 34994 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 60762 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Андрей Гнатов
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Венгрия
Европа
Реклама
УНН Lite
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 10979 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 62237 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 44003 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 42005 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 48181 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Железный купол
Дипломатка
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Глава Пентагона объявил о начале операции "Удар Ястреба" в Сирии

Киев • УНН

 • 256 просмотра

США объявили о начале операции "Удар Ястреба" в Сирии, направленной против боевиков ИГИЛ в ответ на атаку на американских военных. В Пентагоне подчеркнули, что это целенаправленная карательная операция для уничтожения террористов и их инфраструктуры, а не начало новой войны.

Глава Пентагона объявил о начале операции "Удар Ястреба" в Сирии

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции "Удар Ястреба" в Сирии для ликвидации боевиков ИГИЛ, их инфраструктуры и вооруженных позиций. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Хегсета в соцсети Х.

Сегодня американские войска начали операцию "Удар Ястреба" в Сирии, чтобы уничтожить боевиков ИГИЛ, инфраструктуру и объекты оружия в прямой ответ на нападение на американские войска, которое произошло 13 декабря в Пальмире, Сирия

- говорится в сообщении.

По словам Хегсета, это не начало войны – это объявление мести. Соединенные Штаты Америки под руководством президента Дональда Трампа никогда не будут колебаться и никогда не уступят, защищая свой народ, подчеркнул он.

Сирия присоединилась к возглавляемой США коалиции против "Исламского государства"11.11.25, 14:59 • 3562 просмотра

"Как мы уже говорили сразу после жестокого нападения, если вы будете атаковать американцев – где бы то ни было в мире – вы проведете остаток своей короткой, тревожной жизни, зная, что Соединенные Штаты будут охотиться на вас, находить вас и безжалостно убивать вас. Сегодня мы охотились и убивали наших врагов. Многие из них. И мы будем продолжать", - подытожил министр.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил об "очень серьезном возмездии" после того, как двое американских военнослужащих и один гражданский погибли в Сирии. Нападение, в котором США обвиняют группировку "Исламское государство", произошло в неконтролируемой части страны.

США нанесли удары по югу Сирии, уничтожив оружие ИГИЛ01.12.25, 02:04 • 4370 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Пит Хегсетх
Дональд Трамп
Сирия
Соединённые Штаты