Глава Пентагона объявил о начале операции "Удар Ястреба" в Сирии

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции "Удар Ястреба" в Сирии для ликвидации боевиков ИГИЛ, их инфраструктуры и вооруженных позиций. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Хегсета в соцсети Х.

Сегодня американские войска начали операцию "Удар Ястреба" в Сирии, чтобы уничтожить боевиков ИГИЛ, инфраструктуру и объекты оружия в прямой ответ на нападение на американские войска, которое произошло 13 декабря в Пальмире, Сирия - говорится в сообщении.

По словам Хегсета, это не начало войны – это объявление мести. Соединенные Штаты Америки под руководством президента Дональда Трампа никогда не будут колебаться и никогда не уступят, защищая свой народ, подчеркнул он.

Сирия присоединилась к возглавляемой США коалиции против "Исламского государства"

"Как мы уже говорили сразу после жестокого нападения, если вы будете атаковать американцев – где бы то ни было в мире – вы проведете остаток своей короткой, тревожной жизни, зная, что Соединенные Штаты будут охотиться на вас, находить вас и безжалостно убивать вас. Сегодня мы охотились и убивали наших врагов. Многие из них. И мы будем продолжать", - подытожил министр.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил об "очень серьезном возмездии" после того, как двое американских военнослужащих и один гражданский погибли в Сирии. Нападение, в котором США обвиняют группировку "Исламское государство", произошло в неконтролируемой части страны.

