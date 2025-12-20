Глава Пентагона объявил о начале операции "Удар Ястреба" в Сирии
США объявили о начале операции "Удар Ястреба" в Сирии, направленной против боевиков ИГИЛ в ответ на атаку на американских военных. В Пентагоне подчеркнули, что это целенаправленная карательная операция для уничтожения террористов и их инфраструктуры, а не начало новой войны.
Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции "Удар Ястреба" в Сирии для ликвидации боевиков ИГИЛ, их инфраструктуры и вооруженных позиций. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Хегсета в соцсети Х.
Сегодня американские войска начали операцию "Удар Ястреба" в Сирии, чтобы уничтожить боевиков ИГИЛ, инфраструктуру и объекты оружия в прямой ответ на нападение на американские войска, которое произошло 13 декабря в Пальмире, Сирия
По словам Хегсета, это не начало войны – это объявление мести. Соединенные Штаты Америки под руководством президента Дональда Трампа никогда не будут колебаться и никогда не уступят, защищая свой народ, подчеркнул он.
"Как мы уже говорили сразу после жестокого нападения, если вы будете атаковать американцев – где бы то ни было в мире – вы проведете остаток своей короткой, тревожной жизни, зная, что Соединенные Штаты будут охотиться на вас, находить вас и безжалостно убивать вас. Сегодня мы охотились и убивали наших врагов. Многие из них. И мы будем продолжать", - подытожил министр.
Президент США Дональд Трамп заявил об "очень серьезном возмездии" после того, как двое американских военнослужащих и один гражданский погибли в Сирии. Нападение, в котором США обвиняют группировку "Исламское государство", произошло в неконтролируемой части страны.
