США начали военную операцию против ИГИЛ в Сирии

$42.340.00
49.590.00
ukenru
11:29 • 586 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
10:44 • 2282 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
09:25 • 6496 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
08:51 • 9346 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
07:13 • 10824 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
20 декабря, 00:12 • 20717 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 35098 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 26361 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 31919 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 40410 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
84%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Задержан агент РФ, пытавшийся установить видеоловушки на автотрассах Днепра для слежки за ВСУ20 декабря, 02:33 • 11946 просмотра
Соединенные Штаты ввели санкции против родственников и соратников Мадуро20 декабря, 03:10 • 4580 просмотра
Польша готова помочь Украине с организацией предстоящих выборов20 декабря, 04:21 • 3786 просмотра
путин до сих пор стремится захватить всю Украину и вернуть под контроль часть Европы - Reuters20 декабря, 04:40 • 6166 просмотра
Спецпосланник Путина отправился в США для переговоров по Украине05:57 • 10843 просмотра
публикации
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 63440 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 41942 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 50347 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 44613 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 69778 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кароль Навроцкий
Рустем Умеров
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Одесса
Крым
Реклама
УНН Lite
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 19777 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 67036 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 48438 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 46135 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 52193 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Сухой Су-27
Financial Times
Ракетная система С-400

США начали военную операцию против ИГИЛ в Сирии

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Американские войска начали масштабный удар по инфраструктуре и оружейным объектам ИГИЛ в Сирии. Это ответ на атаку на американские и союзные войска 13 декабря.

США начали военную операцию против ИГИЛ в Сирии

Американские войска начали масштабный удар по инфраструктуре и оружейным объектам ИГИЛ в Сирии. Об этом сообщает Центральное командование вооруженных сил США в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Американские войска начали масштабный удар по инфраструктуре и оружейным объектам ИГИЛ в Сирии. Этот мощный удар стал ответом на атаку на американские и союзные войска в Сирии 13 декабря

- говорится в сообщении.

Дополнительная информация будет предоставлена в ближайшее время.

Напомним

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции "Удар Ястреба" в Сирии для ликвидации боевиков ИГИЛ, их инфраструктуры и вооруженных позиций.

Павел Башинский

Новости Мира
Социальная сеть
Пит Хегсетх
Центральное командование США
Пентагон
Сирия