США начали военную операцию против ИГИЛ в Сирии
Киев • УНН
Американские войска начали масштабный удар по инфраструктуре и оружейным объектам ИГИЛ в Сирии. Это ответ на атаку на американские и союзные войска 13 декабря.
Американские войска начали масштабный удар по инфраструктуре и оружейным объектам ИГИЛ в Сирии. Об этом сообщает Центральное командование вооруженных сил США в соцсети "Х", передает УНН.
Детали
Американские войска начали масштабный удар по инфраструктуре и оружейным объектам ИГИЛ в Сирии. Этот мощный удар стал ответом на атаку на американские и союзные войска в Сирии 13 декабря
Дополнительная информация будет предоставлена в ближайшее время.
Напомним
Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции "Удар Ястреба" в Сирии для ликвидации боевиков ИГИЛ, их инфраструктуры и вооруженных позиций.