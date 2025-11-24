Шесть погибших после атаки смертников на штаб-квартиру полиции в Пакистане
Киев • УНН
В результате нападения трех террористов-смертников на штаб-квартиру Федеральной полиции в пакистанском Пешаваре погибли по меньшей мере шесть человек. Один боевик подорвал себя у ворот, двух других ликвидировали сотрудники сил безопасности.
По меньшей мере шесть человек погибли во время утреннего нападения трех террористов-смертников на штаб-квартиру Федеральной полиции в пакистанском Пешаваре. По данным местных СМИ, взрыв у входа и перестрелка внутри комплекса привели к жертвам среди силовиков и ранениям гражданских. Об этом информирует Aljazeera, пишет УНН.
Подробности
Газета Dawn сообщает, что нападение произошло на рассвете: один боевик подорвал себя у ворот, двух других ликвидировали сотрудники сил безопасности при попытке прорыва на территорию.
Начальник полиции города сообщил Associated Press, что внутри комплекса как раз проходили утренние тренировки на открытой площадке, поэтому последствия могли быть значительно масштабнее.
Своевременная реакция наших сил предотвратила гораздо большую трагедию
Район вокруг штаба оцепили, в больницы доставили по меньшей мере шестерых раненых гражданских. В медучреждениях объявлено чрезвычайное положение. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность, однако пакистанское движение "Техрик-и-Талибан Пакистан" традиционно подозревают в подобных атаках.
