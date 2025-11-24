$42.270.11
публикации
Эксклюзивы
Шесть погибших после атаки смертников на штаб-квартиру полиции в Пакистане

Киев • УНН

 • 1306 просмотра

В результате нападения трех террористов-смертников на штаб-квартиру Федеральной полиции в пакистанском Пешаваре погибли по меньшей мере шесть человек. Один боевик подорвал себя у ворот, двух других ликвидировали сотрудники сил безопасности.

Шесть погибших после атаки смертников на штаб-квартиру полиции в Пакистане
Фото: АР

По меньшей мере шесть человек погибли во время утреннего нападения трех террористов-смертников на штаб-квартиру Федеральной полиции в пакистанском Пешаваре. По данным местных СМИ, взрыв у входа и перестрелка внутри комплекса привели к жертвам среди силовиков и ранениям гражданских. Об этом информирует Aljazeera, пишет УНН.

Подробности

Газета Dawn сообщает, что нападение произошло на рассвете: один боевик подорвал себя у ворот, двух других ликвидировали сотрудники сил безопасности при попытке прорыва на территорию.

План Трампа по урегулированию в Секторе Газа: Израиль и ХАМАС против - NBC News17.11.25, 16:28 • 3070 просмотров

Сначала трое боевиков пытались напасть на штаб-квартиру. Один террорист подорвал себя на воротах, а двое других пытались попасть на территорию, но были застрелены сотрудниками Федеральной полиции

– рассказал журналистам офицер полиции Миан Саид Ахмад.
Фото: АР
Фото: АР

Начальник полиции города сообщил Associated Press, что внутри комплекса как раз проходили утренние тренировки на открытой площадке, поэтому последствия могли быть значительно масштабнее.

Взрыв смертника в Исламабаде: число пострадавших возросло до 2711.11.25, 19:33 • 3654 просмотра

Своевременная реакция наших сил предотвратила гораздо большую трагедию

– сказал он.

Район вокруг штаба оцепили, в больницы доставили по меньшей мере шестерых раненых гражданских. В медучреждениях объявлено чрезвычайное положение. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность, однако пакистанское движение "Техрик-и-Талибан Пакистан" традиционно подозревают в подобных атаках.

Террорист-смертник в Пакистане взорвал взрывчатку возле суда, погибли 12 человек11.11.25, 12:59 • 2652 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
Исламабад
Пакистан