Шестеро загиблих після атаки смертників на штаб-квартиру поліції у Пакистані
Київ • УНН
Внаслідок нападу трьох терористів-смертників на штаб-квартиру Федеральної поліції в пакистанському Пешаварі загинуло щонайменше шість людей. Один бойовик підірвав себе біля воріт, двох інших ліквідували співробітники сил безпеки.
Щонайменше шість людей загинули під час ранкового нападу трьох терористів-смертників на штаб-квартиру Федеральної поліції в пакистанському Пешаварі. За даними місцевих ЗМІ, вибух біля входу та перестрілка всередині комплексу спричинили жертви серед силовиків і поранення цивільних. Про це інформує Аljazeera, пише УНН.
Деталі
Газета Dawn повідомляє, що напад стався на світанку: один бойовик підірвав себе біля воріт, двох інших ліквідували співробітники сил безпеки під час спроби прориву на територію.
Спочатку троє бойовиків намагалися напасти на штаб-квартиру. Один терорист підірвав себе на воротах, а двоє інших намагалися потрапити на територію, але були застрелені співробітниками Федеральної поліції
Начальник поліції міста повідомив Associated Press, що всередині комплексу саме відбувалися ранкові тренування на відкритому майданчику, тож наслідки могли бути значно масштабнішими.
Своєчасна реакція наших сил запобігла набагато більшій трагедії
Район навколо штабу оточили, до лікарень доставили щонайменше шістьох поранених цивільних. У медзакладах оголошено надзвичайний стан. Жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність, однак пакистанський рух "Техрік-е-Талібан Пакистан" традиційно підозрюють у подібних атаках.
